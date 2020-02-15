洛阳出台公共法律服务体系建设实施方案 将大力拓展利用移动端开展法律服务

推进“互联网+公共法律服务”，实施法律服务扶贫项目，保障青少年和妇女的公共法律服务权益，深入开展民营企业“法治体检”活动……近日印发的《洛阳市公共法律服务体系建设实施方案》(意见简称《方案》)明确，将全面推进公共法律服务体系建设，建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络，打造与副中心、增长极定位相匹配的公共法律服务品牌。

推进“互联网+公共法律服务”，实施法律服务扶贫项目，保障青少年和妇女的公共法律服务权益，深入开展民营企业“法治体检”活动……近日印发的《洛阳市公共法律服务体系建设实施方案》(以下简称《方案》)明确，将全面推进公共法律服务体系建设，建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络，打造与副中心、增长极定位相匹配的公共法律服务品牌。

《方案》指出，到2022年，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。到2025年，基本形成与市域社会治理现代化相适应的公共法律服务体系。到2035年，基本形成与法治国家、法治政府、法治社会基本建成目标相适应的公共法律服务体系。

根据部署，我市将整合法治宣传、律师、公证、司法鉴定、法律援助、仲裁、人民调解等法律服务资源进驻实体平台，打造洛阳公共法律服务特色品牌；建立洛阳一体化呼叫中心系统，做好与110联动(12345市长热线)平台对接融合；优化网上咨询、网上申请、网上办事等服务功能，让群众足不出户就能办事、办成事；推进“互联网+公共法律服务”，实现律师、公证、法律援助、司法鉴定等相关事项“一网通办”；拓展利用移动端开展服务，实现法治宣传、法律服务、法律事务办理“掌上学”“掌上问”“掌上办”。

对于开展好法律扶贫、弱势群体权益保护以及涉农、军人军属法律服务等工作，《方案》也作出了明确规定。

●实施法律服务扶贫项目。定期组织法律服务机构及法律服务工作者到公共法律服务资源欠缺地方开展法律服务下乡活动。对建档立卡贫困户申请法律援助免于审查经济条件，优先办理。

●保障低收入群体、老年人、残疾人的公共法律服务权益。完善法律援助经济困难标准动态调整机制，使法律援助对象覆盖至低收入群体。完善残疾人法律救助服务，推进残疾人法律救助站全覆盖，公共法律服务网络体系覆盖所有残疾人。对老年人、残疾人优先受理公共法律服务业务，对行动不便的群众实行预约或上门服务。建立农村留守儿童和妇女、老年人、残疾人法律服务帮扶制度。

●保障青少年和妇女的公共法律服务权益。把法治教育纳入国民教育体系，深入开展青少年法治宣传教育活动，配齐配强中小学兼职法治副校长，定期进行法律知识讲座。建立预防和制止家庭暴力工作协调机制，完善婚姻家庭纠纷人民调解工作机制，做好困难妇女法律援助工作。

●做好涉农法律服务工作。将与农民生产、生活紧密相关的事项纳入法律援助补充事项范围。鼓励公证、司法鉴定、仲裁等法律服务主动向农村延伸。深入开展法律援助服务农民工专项活动，对农民工欠薪法律援助维权不再审查经济条件。

●做好军人军属、退役军人及其他优抚对象的法律服务工作。推进军人军属法律援助全覆盖，对现役军人本人、配偶、父母、子女申请法律援助免于审查经济条件。在退役军人事务部门设立法律援助工作站，对退役军人申请法律援助优先受理。

《方案》明确，将拓展公共法律服务领域，深入开展民营企业“法治体检”活动，推动律师服务重点民营企业上市发展；健全企业法律顾问、公司律师制度，加强法律风险评估防范；推进建立健全律师专业水平评价和评定机制；发挥仲裁、公证等法律服务行业在服务洛阳国际交往、涉外经贸等领域的积极作用，鼓励洛阳律师和洛阳仲裁机构积极走出去，形成辐射豫西北、联动晋东南的发展态势，为加快推进洛阳副中心城市建设提供法律服务。

《方案》还在党政机关法律顾问、公职律师作用发挥以及深化基层法治建设、加大公共法律服务保障力度等方面制定了具体举措。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 彭健）