洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

定了！这7家单位被命名为首批“洛阳市红领巾校外活动基地”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 13:09

　　洛报融媒记者从12日上午举行的“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动总结表彰暨洛阳市少先队员分批入队示范活动上了解到，《新洛阳报》旧址纪念馆等7家基地命名为首批“洛阳市红领巾校外活动基地”。

　　据介绍，红领巾校外活动基地申报工作旨在贯彻落实团中央《少先队改革方案》《河南省教育厅等10部门关于推进中小学研学旅行的实施方案》精神，切实加强对红领巾校外活动基地的管理，充分发挥校外活动基地对少年儿童的教育引导作用，落实立德树人的根本任务，全面提升中小学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　首批“洛阳市红领巾校外活动基地”名单

　　洛阳嗨皮蹦体育文化传播有限公司

　　洛阳特哈玛农业科技有限公司

　　洛阳大学科技园发展有限公司

　　《新洛阳报》旧址纪念馆

　　洛阳龙浩农业有限公司

　　洛阳平乐正骨博物馆

　　洛阳市规划馆

　　（洛报融媒记者 李冰 通讯员 秦卫红 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳龙门至杭州东始发列车开行
  • 改造提升颜值增 丽景门游园更靓了
  • 今冬明春洛阳国土绿化再掀高潮 预计营...
  • 全国优秀舞者齐聚 又一项国家级大赛“...
  • 年底前，洛阳城市建成区商场超市等禁...
  • 外国核桃“落户”洛阳嵩县，结的核桃...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 传达学习...
  • 我市警方通报电信网络诈骗案件高发县...
  • 二里头遗址考古与夏文化研究学术座谈...
  • 央媒观洛｜生态修复 治黄兴黄 ——河...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月10日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    “双节”假期，古都洛...
    孟津县游王村：田园花...
    双节期间，洛阳机场和...
    二里头夏都遗址博物馆...
    精彩热帖

    雨岔大峡谷

    秋日的采撷

    金秋十月赏菊花

    绚秋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605