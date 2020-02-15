定了！这7家单位被命名为首批“洛阳市红领巾校外活动基地”

洛报融媒记者从12日上午举行的“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动总结表彰暨洛阳市少先队员分批入队示范活动上了解到，《新洛阳报》旧址纪念馆等7家基地命名为首批“洛阳市红领巾校外活动基地”。

洛报融媒记者从12日上午举行的“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动总结表彰暨洛阳市少先队员分批入队示范活动上了解到，《新洛阳报》旧址纪念馆等7家基地命名为首批“洛阳市红领巾校外活动基地”。

据介绍，红领巾校外活动基地申报工作旨在贯彻落实团中央《少先队改革方案》《河南省教育厅等10部门关于推进中小学研学旅行的实施方案》精神，切实加强对红领巾校外活动基地的管理，充分发挥校外活动基地对少年儿童的教育引导作用，落实立德树人的根本任务，全面提升中小学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

首批“洛阳市红领巾校外活动基地”名单

洛阳嗨皮蹦体育文化传播有限公司

洛阳特哈玛农业科技有限公司

洛阳大学科技园发展有限公司

《新洛阳报》旧址纪念馆

洛阳龙浩农业有限公司

洛阳平乐正骨博物馆

洛阳市规划馆

（洛报融媒记者 李冰 通讯员 秦卫红 文/图）