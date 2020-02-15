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央视秋晚舞台继续保留至10月15日 3D灯光秀继续上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-10-12 11:34

　　2020央视中秋晚会落户洛阳

　　让千年古都洛阳盛装出镜，

　　成为亿万观众心中的“诗和远方”。

　　央视中秋晚会录制地应天门火火火！

　　成为众多网友必到的“网红打卡地”！

　　(张怡熙/摄)

　　应天门正式宣布！

　　回馈洛阳本地小伙伴，

　　即日起至10月15日，

　　应天门北广场，

　　央视中秋晚会舞台继续保留！

　　全新3D灯光秀继续上演！

　　(张怡熙/摄)

　　还有诸多精彩活动，

　　洛阳小伙伴可以来参观打卡了！

　　壁画投影：武皇登基大典

　　精美典雅的壁画结合现代投影技术，古老文化与现代科技融合，重现武皇登基大典盛况。

　　演出地点：应天门壁画区

应天门“一门三道”遗址展示

　　应天门遗址层利用声、光、电等数字科技，采用银幕与地幕相结合的形式，全方位展示应天门“一门三道”遗址，让观众在震撼视听中，感受文物保护传承和创新技术的完美结合。

　　演出地点：应天门1A层

　　情满河洛书画名家展

　　百幅佳作荟萃于古都洛阳，展开了跨域四方的艺术交流和思想碰撞。

　　展览地点：应天门美术馆北厅

　　展览时间：2020年9月12日—10月12日

　　唐时明月——唐代铜镜拓片展

　　唐代铜镜拓片展为大家展示来自大唐的绝代风华。

　　展览地点：应天门美术馆南厅

　　展览时间：2020年10月1日—11月1日

　　城门博物馆

　　进入馆内，两侧的浮雕投影生动的表现出唐代人生活景象。隋唐洛阳城的巨大沙盘模型，运用先进的激光投影技术在沙盘上对隋唐洛阳城进行详细介绍。馆内还可通过触摸显示屏，阅览国内外知名城门的相关知识。

　　地点：应天门二层东侧城门博物馆

　　3D投影秀

　　应天门3D投影秀运用声、光、电等现代化的视觉效果，演绎河洛文化变迁，为您呈现一场浩瀚壮丽、气势恢宏的历史画卷。舞台保留期间，欢迎各位前来观看。

　　播放地点：应天门北广场

　　播放时间：2020年10月9日—10月15日，每天20:00

　　秋晚舞台体验

　　应天门保留北广场央视秋晚舞台精华部分，邀请咱洛阳本地小伙伴前来体验。

　　地点：应天门北广场

　　时间：2020年10月9日—10月15日

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[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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