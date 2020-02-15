央视秋晚舞台继续保留至10月15日 3D灯光秀继续上演

|
应天门正式宣布！为回馈洛阳本地小伙伴，即日起至10月15日，应天门北广场，央视中秋晚会舞台继续保留！全新3D灯光秀继续上演！
2020央视中秋晚会落户洛阳
让千年古都洛阳盛装出镜，
成为亿万观众心中的“诗和远方”。
央视中秋晚会录制地应天门火火火！
成为众多网友必到的“网红打卡地”！
(张怡熙/摄)
应天门正式宣布！
为回馈洛阳本地小伙伴，
即日起至10月15日，
应天门北广场，
央视中秋晚会舞台继续保留！
全新3D灯光秀继续上演！
(张怡熙/摄)
还有诸多精彩活动，
洛阳小伙伴可以来参观打卡了！
壁画投影：武皇登基大典
精美典雅的壁画结合现代投影技术，古老文化与现代科技融合，重现武皇登基大典盛况。
演出地点：应天门壁画区
应天门“一门三道”遗址展示
应天门遗址层利用声、光、电等数字科技，采用银幕与地幕相结合的形式，全方位展示应天门“一门三道”遗址，让观众在震撼视听中，感受文物保护传承和创新技术的完美结合。
演出地点：应天门1A层
情满河洛书画名家展
百幅佳作荟萃于古都洛阳，展开了跨域四方的艺术交流和思想碰撞。
展览地点：应天门美术馆北厅
展览时间：2020年9月12日—10月12日
唐时明月——唐代铜镜拓片展
唐代铜镜拓片展为大家展示来自大唐的绝代风华。
展览地点：应天门美术馆南厅
展览时间：2020年10月1日—11月1日
城门博物馆
进入馆内，两侧的浮雕投影生动的表现出唐代人生活景象。隋唐洛阳城的巨大沙盘模型，运用先进的激光投影技术在沙盘上对隋唐洛阳城进行详细介绍。馆内还可通过触摸显示屏，阅览国内外知名城门的相关知识。
地点：应天门二层东侧城门博物馆
3D投影秀
应天门3D投影秀运用声、光、电等现代化的视觉效果，演绎河洛文化变迁，为您呈现一场浩瀚壮丽、气势恢宏的历史画卷。舞台保留期间，欢迎各位前来观看。
播放地点：应天门北广场
播放时间：2020年10月9日—10月15日，每天20:00
秋晚舞台体验
应天门保留北广场央视秋晚舞台精华部分，邀请咱洛阳本地小伙伴前来体验。
地点：应天门北广场
时间：2020年10月9日—10月15日
▼扫描下方二维码预约购买门票▼
(点击图片查看购票详细流程)