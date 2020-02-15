央视秋晚舞台继续保留至10月15日 3D灯光秀继续上演

应天门正式宣布！为回馈洛阳本地小伙伴，即日起至10月15日，应天门北广场，央视中秋晚会舞台继续保留！全新3D灯光秀继续上演！

2020央视中秋晚会落户洛阳

让千年古都洛阳盛装出镜，

成为亿万观众心中的“诗和远方”。

央视中秋晚会录制地应天门火火火！

成为众多网友必到的“网红打卡地”！

(张怡熙/摄)

应天门正式宣布！

为回馈洛阳本地小伙伴，

即日起至10月15日，

应天门北广场，

央视中秋晚会舞台继续保留！

全新3D灯光秀继续上演！

(张怡熙/摄)

还有诸多精彩活动，

洛阳小伙伴可以来参观打卡了！

壁画投影：武皇登基大典

精美典雅的壁画结合现代投影技术，古老文化与现代科技融合，重现武皇登基大典盛况。

演出地点：应天门壁画区

应天门“一门三道”遗址展示

应天门遗址层利用声、光、电等数字科技，采用银幕与地幕相结合的形式，全方位展示应天门“一门三道”遗址，让观众在震撼视听中，感受文物保护传承和创新技术的完美结合。

演出地点：应天门1A层

情满河洛书画名家展

百幅佳作荟萃于古都洛阳，展开了跨域四方的艺术交流和思想碰撞。

展览地点：应天门美术馆北厅

展览时间：2020年9月12日—10月12日

唐时明月——唐代铜镜拓片展

唐代铜镜拓片展为大家展示来自大唐的绝代风华。

展览地点：应天门美术馆南厅

展览时间：2020年10月1日—11月1日

城门博物馆

进入馆内，两侧的浮雕投影生动的表现出唐代人生活景象。隋唐洛阳城的巨大沙盘模型，运用先进的激光投影技术在沙盘上对隋唐洛阳城进行详细介绍。馆内还可通过触摸显示屏，阅览国内外知名城门的相关知识。

地点：应天门二层东侧城门博物馆

3D投影秀

应天门3D投影秀运用声、光、电等现代化的视觉效果，演绎河洛文化变迁，为您呈现一场浩瀚壮丽、气势恢宏的历史画卷。舞台保留期间，欢迎各位前来观看。

播放地点：应天门北广场

播放时间：2020年10月9日—10月15日，每天20:00

秋晚舞台体验

应天门保留北广场央视秋晚舞台精华部分，邀请咱洛阳本地小伙伴前来体验。

地点：应天门北广场

时间：2020年10月9日—10月15日

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