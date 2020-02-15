东都安国观中有女道士（河洛拾珠）

“杯中落桂子，香气带秋凉。”秋意浓，桂花香。漫步在洛城的大街小巷，不经意间，便邂逅这细碎的浅黄色小花儿，闻之沁人心脾。在一千多年前的唐代洛阳，秋季，也弥漫着这种花的甜香。

“杯中落桂子，香气带秋凉。”秋意浓，桂花香。漫步在洛城的大街小巷，不经意间，便邂逅这细碎的浅黄色小花儿，闻之沁人心脾。在一千多年前的唐代洛阳，秋季，也弥漫着这种花的甜香。

唐朝洛阳大诗人刘禹锡写过《秋夜安国观闻笙》：“织女分明银汉秋，桂枝梧叶共飕飗。月露满庭人寂寂，霓裳一曲在高楼。”

安国观在哪里呢？且看刘禹锡的另一首诗《经东都安国观九仙公主旧院作》：“仙院御沟东，今来事不同。门开青草日，楼闭绿杨风。将犬升天路，披云赴月宫。武皇曾驻跸，亲问主人翁。”从这首诗的诗题可知，安国观在东都洛阳。

《唐语林》介绍了安国观的概貌：“政平坊安国观，明皇时玉真公主所建。门楼高九十尺，而柱端无斜。殿南有精思院，琢玉为天尊、老君之像……院南池引御池渠水注之，叠石像蓬莱、方丈、瀛洲三山。女冠多上阳宫人。”

至于东都安国观的前身，《唐两京城坊考》曰：“安国女道士观，本太平公主宅。”其位置在今龙门大道以东，南北跨乐天路、赵村北一带。唐时安国观规模宏大，富丽堂皇，乃唐玄宗为玉真公主所建。玉真公主又名九仙公主，唐睿宗李旦之女，唐玄宗李隆基的胞妹。唐玄宗有两个同母妹妹：金仙公主和玉真公主，她们都在年轻时做了女道士。说起唐朝女道士，比较有名的如鱼玄机、李冶等。

唐朝思想较为开放，一些女子宁愿单身，过更为自由洒脱的爱情生活，也不愿嫁人。“女道士”有时就是一种冠冕堂皇的身份掩饰，她们可以与志趣相投的男子自由交往。

玉真公主作为皇家女子，身份特殊，文化修养极高，寻常男子入不得其法眼，她与“诗仙”李白、“诗佛”王维等一大批文人墨客都交往甚深。

李白曾写过一首《玉真仙人词》：“玉真之仙人，时往太华峰。清晨鸣天鼓，飙欻腾双龙。弄电不辍手，行云本无踪。几时入少室，王母应相逢。”文人尚气节，尤其是高傲如李白者，轻狂一世，高力士也要为之捧靴，杨贵妃尚要为其研墨，但李白在诗作中盛赞玉真公主的气韵与华彩，将她比作天上神仙，绝不仅仅是“花想容”这样的庸脂俗粉。由此可以看出，玉真公主也是胸中有丘壑的女性，值得诗仙为之称美。（记者 刘永娟）