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宝马摩托车被盗后在网上出售 车主约卖家见面时民警出手
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-12 09:25

作案面包车逃离小区(监控截图)

　　孟津人吕女士酷爱机车，今年花12.8万元购买了一辆二手宝马摩托车。近日，她与家人外出旅游回来发现，爱车不翼而飞。办案民警接到报案，很快将4名犯罪嫌疑人抓获。

　　杨健是孟津县公安局刑侦大队民警，3日10时许，他接到一起报警，某小区一辆宝马摩托车被盗。他与同事赶到报警人吕女士家中得知，今年3月，吕女士以12.8万元的价格购买一辆二手宝马摩托车，平时摩托车放在小区地下停车场。3日，她与家人外出旅游回来发现，摩托车不见了，她赶紧报警求助。

　　杨健调取地下停车场监控视频发现，9月25日晚，一辆银灰色面包车出现在小区地下停车场，车上人员在摩托车附近徘徊，并强行将车位挡杆抬起，具有重大作案嫌疑。

　　杨健等人从面包车入手展开调查时，吕女士提供了一条重要线索，她发现有人在网上出售其摩托车。杨健便让吕女士以购车的名义，约卖家出来见面。4日晚，民警在双方见面地点，将犯罪嫌疑人李某、田某与凡某抓获。民警又根据上述三人的交代，抓获另外一名犯罪嫌疑人金某。

　　民警调查得知，田某前不久搬家至吕女士所住小区，看到那辆宝马摩托车，便与好友李某合计，找来面包车司机金某，9月25日晚将摩托车偷走，随后以3万元的低价转手卖给凡某，凡某将摩托车在网上出售。目前，李某等人已被刑事拘留，此案正在进一步调查。（记者 魏巍 通讯员 杨玉洁）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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