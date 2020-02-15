一只山羊从未锁大门“越狱” ，面包车经过司机将羊装进车

昨日，偃师市公安局民警给记者说了一件事，辖区一名羊倌丢了只山羊，他怀疑山羊被偷，但民警查看监控后发现不是那回事。

昨日，偃师市公安局民警给记者说了一件事，辖区一名羊倌丢了只山羊，他怀疑山羊被偷，但民警查看监控后发现不是那回事。

5日下午，翟镇镇翟西村的羊倌彭师傅报警，他在一家废弃的厂房里养了30多只山羊，当天放羊后清点发现少了一只，这只羊价值3000多元。

翟镇派出所民警董向峰说，他们到场勘查发现，厂房周边并没有被盗痕迹，他们决定扩大范围寻找。

按照彭师傅平时放羊的时间和路线，董向峰调取厂房附近的207国道上10余处监控，经过连夜查看监控视频，终于在10多个小时后锁定丢失山羊的画面。

原来，5日下午，彭师傅放羊归来未锁厂房大门，一只山羊“越狱”跑到了207国道附近1公里处。而后，一辆面包车经过，司机发现山羊无人看管，将羊装进车离开现场。

6日，民警进一步调查，锁定该司机为附近村子的村民。民警联系村委会人员上门协调得知，那名村民将羊带回家后并非要占为己有，而是等失主认领，其间还帮忙喂养。经过沟通，捡羊的村民将山羊归还。为表感谢，彭师傅特意制作了锦旗送给民警。（记者 王博东 通讯员 姚红燕）