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洛阳：加快中小企业培育 打造转型发展新引擎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-12 08:51

　　为加快构建现代产业体系，我市今年以来已新认定19家“小巨人”培育企业、25家“隐形冠军”(培育)企业和2家“瞪羚”企业，为推动全市制造业高质量发展、转型发展不断打造新引擎。这是记者在10日召开的全市优秀中小企业培育工作推进会上了解到的。

　　迄今，我市已累计认定“小巨人”培育企业24家，企业获得市财政奖励资金1620万元；累计认定“隐形冠军”(培育)企业45家；认定“瞪羚”企业2家。这些企业竞争力强、成长性好，具有较强的自主创新能力，发展潜力巨大。

　　经过发展，我市“小巨人”培育企业营业收入从2017年的22.7亿元增加到2019年的35亿元，年均增速26.9%；纳税额由1.46亿元增加到2.1亿元，年均增速22.1%。25家“隐形冠军”(培育)企业2019年利润同比增长11.5%，主导产品市场占有率达35%。“瞪羚”企业具有成长速度快、创新能力强、专业领域新、发展潜力大等特征。惠中生物、尖端装备两家企业近3年利润复合增长率均超过200%。

　　构建现代产业体系要推动形成“大企业顶天立地、中小企业铺天盖地、高新技术企业抢占高地”的生动局面。我市将进一步强化服务意识，继续加大对优秀中小企业的政策扶持力度，大力提升优秀中小企业家素质，在营造良好宣传氛围的同时，培育我市更多的中小企业发展成为“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”企业，为振兴实体经济、推动制造业高质量发展奠定坚实基础，为加速构筑全国先进制造业基地、加快推进副中心城市建设提供新的动力。（记者 陈曦 通讯员 王燕飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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