洛阳开展非公党建工作“百日攻坚”活动

日前，记者从市市场监管局获悉，为进一步提升我市非公经济组织党建工作质量，9月底至12月底，我市开展全市非公经济组织党建工作“百日攻坚”活动，在全面规范的基础上开展示范点标杆创建，提炼企业党建特色。

日前，记者从市市场监管局获悉，为进一步提升我市非公经济组织党建工作质量，9月底至12月底，我市开展全市非公经济组织党建工作“百日攻坚”活动，在全面规范的基础上开展示范点标杆创建，提炼企业党建特色。

开展“两个覆盖”活动，县级组织部门、市场监督管理部门与园区、乡镇(街道)多方联动，共同做好排查摸底，应建尽建，确保党的组织和工作对非公经济组织的有形有效覆盖。开展“标杆示范带动”行动，坚持把典型引领作为加强非公党建的重要抓手，通过抓点带面、示范引领，推动全市非公党建工作全面提升。年底前，各县(市)区可结合各自实际打造1个示范园区、1到2个示范楼宇、1到2个示范商圈市场、3到5个示范非公企业，作为县级非公党建示范点。（记者 李岚 通讯员 陈翔）