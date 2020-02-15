打好政策“组合拳” 实体经济稳发展（改革兴洛）

汽笛接连鸣响，集装箱依次“上车”。作为中国一拖产销两旺的标志，继9月创下1674个标准箱的集装箱月度外发最高纪录后，国庆中秋“双节”期间，东方红(洛阳)国际陆港又马不停蹄地将数百台拖拉机发往世界各地，实现了四季度生产运营“开门红”。

开栏语

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键一年。为及时总结推广我市在全面深化改革领域的成功经验和有效做法，发出洛阳改革最强音，本报自今日起特开设《改革兴洛》栏目，集中展示改革为洛阳经济社会发展带来的巨大变化，反映改革为百姓带来的实实在在的获得感、幸福感、安全感。

汽笛接连鸣响，集装箱依次“上车”。作为中国一拖产销两旺的标志，继9月创下1674个标准箱的集装箱月度外发最高纪录后，国庆中秋“双节”期间，东方红(洛阳)国际陆港又马不停蹄地将数百台拖拉机发往世界各地，实现了四季度生产运营“开门红”。

从今年2月企业复工复产初期库存零部件仅够一周所用，到上半年大中型拖拉机销量同比增长22.95%，再到如今的四季度“开门红”，中国一拖的蓬勃发展，是我市通过打好政策“组合拳”，积极支持实体经济平稳发展的缩影之一。

今年以来，面对政策红利和疫情冲击交汇叠加的情况，我市持续“戴着口罩抓发展”，扎实做好“六稳”“六保”工作，以“联企入企惠企助企”等活动为载体，深化营商环境改革，支持企业发展，为推动经济运行“二季度出谷转正稳增稳升、三季度填谷补欠持续向好、四季度着力求进加速上扬”奠定坚实基础。

在“保复工，稳生产”上，我市积极建立“一企一策、一企一员”服务制度，组织市、县、乡向重点企业派驻服务专员，建立三级分包企业的网格化服务模式，通过对中信重工、中国一拖等龙头企业实行专班服务，全力解决上下游配套企业复工问题，本地配套企业2月底前全部复产，外地配套厂家3月底基本实现全面复产。

在“保主体，稳预期”方面，我市深入开展“联企入企惠企助企”活动，保障市场主体稳定健康发展。依托“重点企业一名专员、重大项目一组团队、产业园一个专班、产业专项一组团队、全市一个综合性企业服务平台”工作机制，我市积极实施企业反映问题“列单领单办单清单”制度，迄今协调解决企业反映问题321个。在落实国家减税降费政策方面，我市今年以来已减免缓缴企业税款16.79亿元、减免企业社保费17.51亿元、节约水电气成本2.14亿元、减轻企业租金负担4024万元。

“在政府的大力支持和真情服务下，企业经受住疫情冲击，并且在今年实现了进一步发展。”洛阳惠中生物科技有限公司负责人赵晓东表示。该企业在兽用新型疫苗方面持续发力，近3年利润复合增长率超过200%，成为名副其实的“瞪羚”企业。

此外，在“保链条，稳运行”方面，我市着力延链、补链、强链，立足“565”现代产业体系，围绕产业链龙头企业，梳理上下游配套企业，积极推动上下游供需对接、左右链协作配套，目前已促成对接订单700余个。

下一步，我市将持续深入推进“联企入企惠企助企”活动，全面加快服务业企业和文化旅游企业复商复市，继续争取金融机构对副中心城市建设提供强有力资金支持，力争全年发放失业稳岗补贴5.5亿元以上，帮助1500家企业稳定就业岗位13万个以上，通过抢抓机遇、加快转型，用足用活用好中央、省、市出台的各项惠企政策，加快修复产业链、供应链，将疫情带来的影响降到最低，为建设副中心、打造增长极提供强大支撑。（记者 陈曦 通讯员 李航）