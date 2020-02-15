王琰君带队专题调研伊滨区“一馆三中心”项目

10日，市委常委、常务副市长王琰君带队专题调研伊滨区“一馆三中心”项目，并召开现场推进会，协调解决项目推进中遇到的问题，要求全面加快项目建设，早日为伊滨区打造洛阳的“明日新城”形成示范带动效应。

10日，市委常委、常务副市长王琰君带队专题调研伊滨区“一馆三中心”项目，并召开现场推进会，协调解决项目推进中遇到的问题，要求全面加快项目建设，早日为伊滨区打造洛阳的“明日新城”形成示范带动效应。

王琰君强调，“一馆三中心”是省、市重点项目，也是展示伊滨形象的骨架工程。要科学调度，市体育局、市科协、市节会服务中心等牵头部门和伊滨区要进一步强化责任担当，加强要素保障，合理安排工期，按照今年至2022年的5个时间节点，有力有序推进。要严把质量关，各施工单位、监理单位要加强施工管理，住建、规划等部门加强现场指导和督导，努力打造一流工程、精品工程。要强化服务，市发改、财政、自然资源规划、住建等市直相关部门要派出专班，对项目进行一对一上门服务，为项目推进开辟绿色通道；伊滨区要提供一流的保姆式服务，全面创优施工环境。要破解瓶颈，围绕项目存在的问题强化责任、协调配合、全力攻坚，确保奥林匹克中心2022年9月20日前建成投用，市科技馆新馆、会展中心、文化艺术中心2022年“十一”前建成投用。（记者 李迎博）