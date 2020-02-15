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建好“有事好商量”协商议事平台 推动政协协商与基层治理有效对接
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-12 08:41

　　10日，市政协主席杨炳旭前往老城区和孟津县，就政协“有事好商量”协商议事平台建设进行专题调研。

　　杨炳旭一行先后前往老城区西关街道龙城嘉园社区、邙山街道办事处，以及孟津县朝阳镇、城关镇政协工作联络处详细了解“有事好商量”协商议事平台制度机制建设情况，对取得的成效予以肯定，对解决推进中遇到的问题和平台提升完善悉心指导。

　　杨炳旭强调，要提升政治站位，把“有事好商量”协商议事平台建设工作作为基层政协发挥专门协商机构作用、践行人民政协为人民初心使命的政治任务抓紧抓好。要搭建好协商平台，坚持市政协指导、县(市)区政协主导、政协委员小组为主体，邀请党政有关部门和各界代表人士共同参与，努力建成政协协商的阵地、为民办实事的平台、委员履职的载体。要建立健全工作推进机制，选择党政工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点作为议题，定期或不定期召开协商议事会，形成共识、专报交办、台账管理、跟踪落实，推动政协协商与基层社会治理有效对接，为加快建设副中心汇聚强大合力。要加强党的领导，把准正确方向，坚持以建言资政和凝聚共识双向发力为主旨，压实县(市)区政协党组主体责任，发挥党员委员先锋模范作用，带动广大委员履职尽责，努力把“有事好商量”协商议事平台打造成为基层治理的“好帮手”、人民群众的“连心桥”、委员履职的“新平台”。（记者 申利超）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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