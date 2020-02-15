李亚主持召开市委常委会会议 传达学习习近平总书记近期重要指示精神 研究援疆工作、组织建设和公安工作等

10日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，认真学习习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上，在中共中央政治局会议讨论拟提请十九届五中全会审议的文件、审议《中国共产党中央委员会工作条例》时，在联合国生物多样性峰会上，在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上的重要讲话精神，审议《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神坚定践行新时代党的组织路线的若干举措》，对进一步做好援疆工作提出要求；学习习近平总书记向中国人民警察队伍授旗所致训词，审议《关于加强新时代公安工作的实施意见》；传达省有关部署要求，研究我市2021年村(社区)“两委”换届工作。

10日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，认真学习习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上，在中共中央政治局会议讨论拟提请十九届五中全会审议的文件、审议《中国共产党中央委员会工作条例》时，在联合国生物多样性峰会上，在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上的重要讲话精神，审议《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神坚定践行新时代党的组织路线的若干举措》，对进一步做好援疆工作提出要求；学习习近平总书记向中国人民警察队伍授旗所致训词，审议《关于加强新时代公安工作的实施意见》；传达省有关部署要求，研究我市2021年村(社区)“两委”换届工作。

会议指出，要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话要求上来，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆作出洛阳贡献。要坚决扛起对口援疆的重大政治责任，把“新疆所需”和“洛阳所能”结合起来，持续做好卫生援疆、产业援疆等重点，推动我市对口援疆工作再上新台阶。要持续铸牢中华民族共同体意识，主动融入文化润疆工程，充分发挥河洛文化优势，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，讲好洛阳援疆故事，坚决维护国家安全、民族团结、社会稳定。

会议强调，要认真贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要指示，深刻领会“五个必须”的丰富内涵、核心要义、实践要求，高质量编制好洛阳“十四五”规划，确保党中央决策部署落到实处、见到实效。要充分认清保护生物多样性、促进可持续发展的重要意义，坚持以习近平生态文明思想为指导，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，推动经济发展与生态保护协调统一，共建万物和谐的美丽家园。各级各部门特别是各级妇联组织要把服务大局同服务妇女结合起来，在团结带领妇女建功新时代中促进妇女全面发展，在为妇女排忧解难中为党凝聚人心。

会议指出，要对标对表，切实抓好《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神坚定践行新时代党的组织路线的若干举措》的贯彻落实，坚定不移坚持和完善党的领导，坚定不移强化理论武装，坚定不移加强组织体系建设，坚定不移加强干部队伍和人才队伍建设，着力打造坚决听从党中央指挥、管理严格、监督有力、班子团结、风气纯正的坚强组织。

会议强调，各级党委政府特别是公安机关要切实把思想和行动统一到总书记训词精神上来，突出政治建警，切实加强政治建设、思想建设、组织建设，牢牢把握公安工作的正确方向；强化使命担当，在保安全、护稳定上聚力加力，在“护民安”“惠民生”“聚民力”上持续发力，坚决维护社会大局和谐稳定；坚持公平正义，严格规范公正文明执法，加强执法监督管理，稳妥推进改革强警，不断提升公安工作能力水平；狠抓队伍建设，坚持从严治警、素质强警、从优待警，深化专项整治和巡察巡视整改，着力锻造素质过硬的公安铁军。

会议指出，2021年村(社区)“两委”换届，是在推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、扫黑除恶专项斗争夺取全面胜利的大背景下进行的，对我市深入推进“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”，提升基层治理体系治理能力意义重大、影响深远。要以对党和人民事业高度负责的态度，加强党的领导、树好选人导向、严格执行政策、依法依规操作、严肃换届纪律，层层压实责任、加强分类指导、切实抓好试点、强化宣传引导，确保高质量、高标准、全覆盖完成2021年村(社区)“两委”换届工作。

会议强调，四季度是完成全年目标任务的决战期，也是“十三五”的收官期，各项工作任务十分繁重，各级各部门要增强紧迫感，确保各项重点工作有序推进。要继续抓紧抓实抓细常态化疫情防控，始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、松劲心态，加强秋季高发病毒性疾病防控，持续开展爱国卫生运动，巩固好防控成果。要持之以恒抓好经济运行，紧紧抓住项目建设“牛鼻子”，确保“六稳”“六保”“五提”工作落实落细，确保工业、城建、民生、生态等各类重点项目落地见效；持续抓好促消费各项工作，积极谋划具有秋冬季特色的文旅、“古都夜八点”等主题活动，及早谋划元旦、春节文旅活动，加快实现文化旅游“三个转变”。要营造安全稳定社会环境，讲政治、守底线，抓好安全生产等重点工作，确保社会大局稳定。要科学谋划明年工作，抓在当前、谋在长远、干在实处，力争在“十四五”开局之年开好局、起好步。

会议还研究了其他事项。（记者 李东慧）