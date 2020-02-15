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我市警方通报电信网络诈骗案件高发县（市）区

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-12 08:33

　　8日，市公安局通报今年1月至9月全市电信网络诈骗案件万人发案数较高的6个县(市)区、10个高发案乡镇(街道)及20个高发案社区(村)。

　　中心城区万人发案数较高的是：老城区、西工区、洛龙区。

　　其他县(市)区万人发案数较高的是：偃师市、吉利区、栾川县。

　　发案数较高的乡镇(街道)：新安县城关镇、高新区瀛洲街道、偃师市槐新街道、涧西区工农街道、宜阳县城关镇、涧西区珠江路街道、洛龙区古城街道、瀍河区瀍河回族乡、洛宁县城关镇、汝阳县城关镇。

　　发案数较高的社区(村)：新安县西苑社区、涧西区七里河社区、高新区创业路社区、高新区青岛南路社区、瀍河区旭升社区、偃师市兴隆社区、新安县东关社区、涧西区丽新社区、西工区纱厂西路社区、偃师市商都社区、涧西区延安社区、洛龙区二郎庙村、偃师市迎宾社区、瀍河区恒大绿洲社区、宜阳县红旗路社区、西工区东下池社区、瀍河区塔湾社区、洛龙区英才社区、涧西区南村社区、西工区金谷社区。

　　目前，我市已将打击治理电信网络诈骗犯罪工作列为平安建设考核的七项重点工作之一。下一步，我市警方将进一步加强反诈宣传工作，集中各方资源，迅速掀起全社会宣传防范电信网络诈骗犯罪热潮；市反诈联席办将每月对各县(市)区、乡镇(街道)及社区(村)发案情况进行排名，对连续落后的给予挂牌警示并启动问责机制。（记者 申利超 通讯员 孙育豪）
[ 责任编辑：崔利利]
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