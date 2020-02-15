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记者跑腿：孩子户口从县里迁至市区 医保应该在哪儿缴纳？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-12 08:38

　　本期关注

　　近日，市民姚先生在洛阳网“百姓呼声”平台咨询：我孩子的户口原来在孟津县，今年迁到了涧西区，想咨询一下孩子的医疗保险是否需要转至涧西区缴纳。

　　听您倾诉

　　姚先生说：“孩子今年要上初中，户口从老家迁至涧西区。医疗保险是否也需要转到涧西区缴纳？跟在孟津县缴纳有何区别？”

　　姚先生想知道，如果孩子在涧西缴纳医保费，具体该如何办理，是否需要前往涧西区社保中心等。

　　所跑单位

　　洛阳市医疗保障局

　　跑腿经历

　　市医疗保障局相关负责人说，参保我市城乡居民医疗保险，保险待遇均相同。如果姚先生的孩子今后长期在涧西区学习生活，建议在涧西区参保。这样的话，一旦后期在市区医院就诊，便不用再到孟津县开具转诊证明。

　　2021年度城乡居民医疗保险费征缴主体为县(市)区各级人民政府，征缴工作需要财政、税务、社区等多部门参与、层层推进，因此各县(市)区具体进度不一，大多会在本周及下周开始征收工作。

　　该负责人说，涧西区目前尚未开始收取下一年度的医疗保险费，姚先生可关注所在社区的相关通知。集中收缴开始后，无须前往涧西区社保中心，携带孩子的居民户口簿，到所在社区办理参保登记手续即可，办理完成后缴费。在缴费时，可到洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，或到税务办税服务厅自助终端缴费，也可通过网上税务局App、“河南税务”微信公众号、支付宝城市服务自然人社保征收等方式线上缴费。

　　需要提醒的是：缴费时请务必核实相关个人信息，确认后再缴费。如查询不到个人信息或参保地信息有误的，到孩子户籍所在地社区核实有关信息，重新登记后，按上述方式缴费即可。

　　办事结果

　　姚先生表示，已经了解相关规定。（记者 郭飞飞 通讯员 刘剑）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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