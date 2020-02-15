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伊川县半坡镇孙村驻村工作队队员胡风雷：把群众当成自家人 遇到事情就好解决了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-12 08:35

胡风雷到村民家中走访

　　前两天过生日的时候，跟去年一样，伊川县半坡镇孙村驻村工作队队员胡风雷又把这事儿忘得一干二净。当天中午，他正在贫困户孙银标家里走访，直到爱人发来一条“祝你生日快乐”的微信，才想起是自己的生日，于是回村部给自己下了碗“长寿面”慰劳自己。

　　孙村是2018年脱贫村，位于半坡镇东北部。胡风雷是伊川县粮食和物资储备中心副股长，2018年被选派到孙村，协助洛阳日报社和县粮食和物资储备中心开展帮扶，划片分包联系了118户贫困户中的40户。“啥时候见到老胡，他都是一副笑脸，说话不外气。”在村里，大伙儿评价胡风雷最喜欢用三个字——“自家人”。

　　86岁的村民孙进顺平时遇到事儿，总是先想到“自家人”胡风雷。“小胡，太阳晒得屋里待不住人，过来拾掇拾掇吧！”今年7月初，孙进顺拨通了胡风雷的电话。孙进顺住的是平房，房顶搭着遮阳棚用来防晒。“遮阳棚用了两年，该换了。”胡风雷放下电话就联系购买了遮阳棚，又搬到老人家里全部换好。

　　趁着晴天，几个村民坐在孙村党群服务中心广场上，一边晾晒玉米，一边说起胡风雷帮分包的贫困户申请各项补贴的事儿。“老胡以理服人，谁家应该享受啥政策，他心里记得很清楚。”村民李淑芳说。

　　孙银标55岁，家里有4口人，其中3人残疾，虽然办理了残疾证，但是没有享受残疾补贴。“他们平时很少和外界打交道，不了解这个政策。”胡风雷在一次入户走访时得知此事后，帮忙整理、递交材料，从村里到镇上前前后后跑了好几趟，终于把事情办妥了。

　　发展光伏发电产业是孙村助力脱贫攻坚、促进贫困群众增收致富的举措之一，虽然通过“四议两公开”工作法公开、公正地确定了分配名额，可是部分群众不理解。咋办？胡风雷主动上门做工作。一番解释下来，对方见胡风雷对享受这项政策的贫困户情况了如指掌，心服口服。

　　村民孙英涛做饭手艺不错，胡风雷帮他在半坡镇联系了一间门面房，专门卖小吃；疫情期间生意受到影响，又介绍他到一家食品加工厂上班。患有二级残疾的村民孙阵社以前学过修鞋，每逢集会就开着电动三轮车去摆摊挣钱，胡风雷帮他申请了各种政策补贴，孙阵社的日子也慢慢好起来了。

　　“想让群众信任你，其实也没啥诀窍，就是常走动，多跟大伙儿唠唠家常，把群众当成自家人，遇到事情就好解决了。”说完，胡风雷又去村民家里走访了。(记者 李岚 文／图)
[ 责任编辑：崔利利]
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