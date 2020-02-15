河南科技大学第一附属医院呼吸与危重症中心主任毛毅敏在办公室书柜里珍藏着两张证书：一张是因抗击非典2004年荣获的全国卫生系统先进工作者证书，另外一张是前不久荣获的全国抗击新冠肺炎疫情先进个人证书。

毛毅敏(右一)正查看病历

河南科技大学第一附属医院呼吸与危重症中心主任毛毅敏在办公室书柜里珍藏着两张证书：一张是因抗击非典2004年荣获的全国卫生系统先进工作者证书，另外一张是前不久荣获的全国抗击新冠肺炎疫情先进个人证书。

两张证书间隔16年，共同见证毛毅敏救死扶伤的医者仁心。

新冠肺炎疫情发生后，作为呼吸与危重症医学专家，毛毅敏组织全院相关专家进行学科会诊，确定我市首例新冠肺炎确诊病例，使患者及时得到隔离、重症监护等规范治疗，打响了我市抗击疫情战斗的第一枪。

作为我省新冠肺炎救治专家组副组长、我市救治专家组组长，毛毅敏临危受命，承担起组织协调、制订方案、培训人员、医疗救治的重任，带领第四医疗救治专家组在洛阳、三门峡开展新冠肺炎医疗救治工作。

“我曾参加过非典救治，从业多年，对呼吸道传染病有着较充足的认识，这种时刻必须挺身而出。”毛毅敏带领专家组成员准确把握标准，认真分析病情，对我市确诊病例“一人一策”，科学施治；不断加强对我市各个定点医院医护人员的防护知识培训，确保全市参加疫情阻击战的医护人员“零感染”；多次前往三门峡查看并指导新冠肺炎病例的救治工作，使三门峡成为我省首个患者“清零”市……

抗击新冠肺炎疫情的日日夜夜，毛毅敏一直坚守在前线，保证随叫随到，从未喊过“累”，也没说过一个“悔”字。“患者的生命安全和身体健康永远是第一位的，这是医护人员的职责和使命。”毛毅敏说。

自9月8日在北京参加全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会后，毛毅敏感觉自己身上的担子更重了。“这不但是我个人的荣誉，更是全体医护人员至高无上的荣誉，激励着所有医护人员继续救死扶伤、勇于奉献。”毛毅敏说，从北京回来后，他全身心地投入科研、培训和教学工作中。

当然，疫情防控工作更不能放松。“秋冬季节常态化疫情防控任务艰巨，我会持续关注国内外新冠肺炎疫情发展情况，深入了解诊断和治疗的新进展，发挥专家的作用，为建设健康洛阳、奋力夺取抗疫斗争全面胜利贡献自己的力量！”毛毅敏语气坚定。（记者 孙小蕊 文/图）