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致全市住户的一封信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-12 08:32

　　尊敬的住户朋友：

　　您好！

　　国务院定于2020年开展的第七次全国人口普查，是在中国特色社会主义进入新时代，决胜全面建成小康社会，第一个百年奋斗目标即将实现的重要历史节点，开展的重大国情国力调查。通过这次人口普查，将全面查清我市人口总量、结构和分布，揭示我市未来人口变化趋势性特征，既为市委、市政府了解市情市力、科学制订“十四五”规划，完善人口发展战略和政策提供依据，又为做好民生工作，实现人民对幸福生活向往奋斗目标提供精准的基础数据，同时也为顺利完成市委十一届十三次全会既定的2025年各项目标任务，加快洛阳副中心城市建设，打造全省高质量增长极提供必要的统计支撑和保障。

　　人口普查是一个全民行动，涉及每一个人，每一个家庭，需要社会各界的广泛参与和支持。城镇化高速发展的今天，流动人口多，人户分离情况复杂，第七次全国人口普查是以往六次普查以来，难度最大，最具挑战的一次，需要我们每一个人的理解支持，自觉配合，如实填报。积极参与人口普查是每个公民的义务，您所申报的内容，将直接影响未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策的制定和完善，也影响到全市的教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城镇住房供给、城乡道路建设等。每一个数据关乎你我的未来，每一份参与关乎城市的未来。

　　这次普查将采用普查员入户登记，或由住户您通过微信小程序自主填报的登记方式。普查标准时点是11月1日零时。10月11日至12月10日期间，全市各地将有近3.5万名普查人员，佩带统一证件、手持PAD或手机，走进近3万个普查小区，入户240多万个家庭，登记700多万人口的普查数据。为节省登记时间，请您提前了解家(住所)中每一位成员的公民身份号码、受教育程度、外出成员的现住地址等基本信息，并在家中留一位熟悉情况的人向普查员申报，以保证普查登记的准确性。

　　如果您选择自主填报，请您在普查员上门时予以说明，并在普查员的指导下，于10月11日至11月5日期间完成填报。

　　如果您在11月5日24：00之前没有完成自主填报，普查员将于11月6日至15日入户进行登记。

　　如果您家(住所)被抽中作为长表调查户，普查指导员将于11月16日至30日再次入户进行普查长表登记。

　　大国点名，没你不行！

　　您的支持配合，是人口普查取得成功的关键。您提供的信息会经加密处理后直接上传至国家统计局数据库，我们将严格遵守《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》的规定，对您提供的信息予以保密。

　　普查员的入户登记可能占用一些您的休息时间，在此特致歉意。真诚地感谢您在百忙中抽出宝贵时间参与人口普查工作！

　　祝工作顺利、阖家幸福！

　　洛阳市第七次全国人口普查领导小组办公室

　　2020年10月11日
[ 责任编辑：崔利利]
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