网络小说《第一序列》出版 作者为洛阳青年作家

近日，洛阳青年作家“会说话的肘子”(简称“肘子”)的新作《第一序列》第一本20万字的实体书由长江出版社出版。《第一序列》全书共289万字，预计出版10余本。

近日，洛阳青年作家“会说话的肘子”(简称“肘子”)的新作《第一序列》第一本20万字的实体书由长江出版社出版。《第一序列》全书共289万字，预计出版10余本。

今年8月31日，“肘子”的网络小说《第一序列》永久入藏国家图书馆。此外，该作品还入选中国作家协会2020年网络文学重点作品扶持选题。

《第一序列》是一部科幻题材小说，讲述了小说主人公任小粟偶然获得超自然能力，并通过吸收正能量一步步改变世界的故事。

“肘子”原名任禾，生于1990年，洛阳人，现为阅文集团“白金作家”(业内含金量最高的网络作家)。2016年3月，他开始在起点中文网上连载小说，目前已创作完成《英雄联盟之灾变时代》《我是大玩家》《大王饶命》《第一序列》等4部作品，共计880余万字。（记者 余子愚）