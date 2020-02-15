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洛阳市宜阳县莲庄镇：因地制宜推动美丽乡村建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-12 08:19
七彩花海景色美

　　沿洛河逆流而上，出宜阳县城，过灵山古刹，就到了莲庄镇。省道南车线、安虎线在此交会，交通算得上便利。曾经，下乡路过莲庄是常事，可这里并未过多引起人们的关注。

　　如今，莲庄变了，变得让人有点不认识了。从名不见经传的农业乡镇，一跃成为省级“美丽小镇”，成了美丽乡村建设的样板。前不久，中国农民丰收节的洛阳主会场活动就在此举办。

　　一天时间，穿行在莲庄的美丽乡村，亮点着实不少——

　　青砖小瓦马头墙，回廊挂落花格窗。来到陈宅村，一排排鳞次栉比的徽派风格民居映入眼帘，蜿蜒的石渠穿村而过，处处小桥流水，满目葱郁，别有一番江南水韵的诗意情调。

　　距此不远，岭上的养马村曾是三国时期古战场，也是曹操屯兵、养马的地方。如今，这里挖掘历史典故，打造拴马桩、跑马场、饮马泉等景观，营造出古色古香的浓郁文化氛围。

　　再到七彩花海，徜徉在五颜六色的花的海洋，尽情感受大自然的气息，七彩滑道、卡丁车乐园、小池垂钓、特色民俗文化街等游乐体验，也带给人无尽的欢乐……

　　刚刚过去的国庆中秋假期，“到莲庄、游乡村”，成了许多人假日休闲的选择。数以万计的游客涌入，甚至让这个小镇“有点吃不消”。“这是游客用脚步为我们投票，更加坚定了我们建设美丽乡村的信心和定力。”莲庄镇党委书记常国锋表示。

　　“乡村变了样，今昔两重天。”陈宅村党支部书记于铁伟坦言，就在两年前，陈宅还是出了名的“脏乱差”，私搭乱建随处而见，门前是旱厕，背地是垃圾。

　　换环境，先要换脑子。为发挥干部群众主动性，镇里组织大家到平顶山、郑州、济源等地考察学习。

　　在学中干，在干中提升。在实践中，当地坚持党建引领、规划先行，因地制宜、量力而行，按照定文化、定产业、定标准、定路径、定节点“五定”要求，落实精心、精细、精致、精品“四精”理念，推动环境整治势如破竹、如火如荼。如今，养马村的文化、陈宅村的水韵、七彩花海的生态，个个都特色彰显、独树一帜。

　　美丽乡村建设，硬件“过硬”才能不留后遗症。莲庄镇注重发挥镇纪委和村务监督委员会的作用，动员群众参与监督，真正用有限的资金，买最好的材料，办更多的实事。

　　环境变美了，心气顺畅了，群众意识也在潜移默化地转变。老百姓的眼里再也不愿揉进“垃圾围村”这粒“沙子”，都自发行动起来参与美丽乡村建设。

　　不止于此。现在，山坡地种上了花椒、酥梨、软籽石榴，乡亲们开起了小饭店，吃上了“旅游饭”，收入也噌噌地往上涨。常国锋表示，美丽乡村承载着乡亲们的小康生活，将持续强力推进美丽乡村建设，提颜值、增内涵、显特色，让美丽乡愁带动乡村升值。(记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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