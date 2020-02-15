洛阳今天阴天间多云部分地区有小雨 气温12℃到18℃

今天(周一)：阴天间多云，部分地区有零星小雨或小雨，偏西风2级转偏北风3级左右，气温12℃到18℃。

云深深雾蒙蒙，小雨蠢蠢欲动要开工，这就是昨天洛阳大部分地区的天气写照。昨天，我市部分地区出现小雨或零星小雨，最高气温只有20℃出头，如果您觉得还不够冷，那么，接下来的冷空气会催着您穿上秋衣秋裤。

中央气象台预计，受冷空气影响，今天我国西北地区东部、内蒙古地区、华北、东北地区、黄淮等地将出现明显大风降温天气，局地降温幅度最高在10℃以上，并伴有4级到5级风。而这股冷空气过后，从13日到14日，还将有补充的冷空气影响我国东北及华北部分地区，北京、天津、哈尔滨、郑州等省会级城市或将创气温新低。降温过后，最高气温10℃线、最低气温0℃线将逐渐南压至华北北部。

具体到我市来说，未来几天，我市多短波槽和冷空气活动，阳光依旧躲躲闪闪。从今天起到15日，我市以阴雨天气为主，最高气温将出现三连降，而到了17日和18日，最低气温可能下降到7℃左右，大家要及时添衣，以免感冒。来看一下未来几天的天气情况。

今天(周一)：阴天间多云，部分地区有零星小雨或小雨，偏西风2级转偏北风3级左右，气温12℃到18℃。

明天(周二)：阴天转小雨，偏北风2级到3级，气温11℃到16℃。

14日(周三)：阴天有小雨，东北风3级左右，气温11℃到14℃。

15日(周四)：小雨转阴天，气温10℃到15℃。

16日(周五)：多云到晴天，气温9℃到18℃。

17日(周六)：晴天间多云，气温7℃到20℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）