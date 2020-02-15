【中国梦·黄河情】对话河长刘宛康：黄河流域生态保护和高质量发展战略在洛阳落地生根

黄河落天，润泽河洛；千年古都，洛水之阳。位于大河之滨的洛阳，是黄河流域的重要节点城市。在长达1000多年的建都史上，黄河成就了洛阳的富饶瑰丽，也馈赠了极为丰富的文化宝藏。新时代，洛阳会如何继续书写精彩的黄河故事？《对话黄河河长》栏目专访河南省洛阳市市长、洛阳市总河长刘宛康。刘宛康表示，洛阳正以“生态保护为先、确保安澜为底、统筹治理为要、传承文化为魂、高质量发展为本”，加快建设“生态河”“平安河”“生命河”“文脉河”“幸福河”，为推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略在洛阳落地生根提供坚实支撑。

中国网北京10月10日讯 (记者 江虹霖 宋柏霖) 黄河落天，润泽河洛；千年古都，洛水之阳。位于大河之滨的洛阳，是黄河流域的重要节点城市。在长达1000多年的建都史上，黄河成就了洛阳的富饶瑰丽，也馈赠了极为丰富的文化宝藏。新时代，洛阳会如何继续书写精彩的黄河故事？《对话黄河河长》栏目专访河南省洛阳市市长、洛阳市总河长刘宛康。刘宛康表示，洛阳正以“生态保护为先、确保安澜为底、统筹治理为要、传承文化为魂、高质量发展为本”，加快建设“生态河”“平安河”“生命河”“文脉河”“幸福河”，为推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略在洛阳落地生根提供坚实支撑。

中国网记者：洛阳市是如何确保黄河流域生态保护和高质量发展这一重大国家战略落地见效的？

刘宛康：我们坚持生态保护为先，加快建设“生态河”。大力实施湿地生态恢复工程，积极创建国际湿地城市，持续推进黄河生态廊道建设，深化拓展全域水体综合治理，加快实现“水清”“岸绿”，黄河湿地生态环境明显改善，全市优良水体比例达到87%左右，地表水环境质量排名全省第一。

坚持确保安澜为底，加快建设“平安河”。坚持“调、治”结合，充分发挥小浪底水利枢纽工程关键性作用，健全防汛应急体系，同步抓好黄河河道和滩区综合治理，持续开展“清四乱”，年均沉降泥沙1.6亿吨，确保行洪安全。以创新实施河长制为保障，探索形成以党政河长为主体，司法、企业、民间河长为补充的“1＋3”河长制工作体系和“河长＋检察长＋警长”联动工作机制，推动河长制从“有名有实”走向“有力有为”。

坚持统筹治理为要，加快建设“生命河”。推进水资源节约集约利用，突出“节、用”并重，加快推进引黄工程建设，提高蓄水和水资源调配能力，持续推广高效节水农业、工业节水技改和水资源综合利用，不断提升用水效益。完成引黄入洛等引水补源工程12项，年引水量20.1亿立方米，节水灌溉面积稳定在103.5万亩，再生水回用率达30%。

坚持传承文化为魂，加快建设“文脉河”。坚持保护传承弘扬黄河文化与生态保护治理相结合，靠规划管控保护固态、用载体节会传承活态、促文旅融合发展业态，突出“中华源·黄河魂”主题，着力打造华夏历史文明传承创新核心区和黄河文化主地标城市。实施沿黄重点文保工程，全国文物保护单位增至51处。加快建设东方博物馆之都，各类博物馆、纪念馆达到85座。黄河流域非遗保护展示中心等黄河文化标志性工程开工建设，打造了小浪底、龙潭峡等一批沿黄旅游精品带，河洛文化生态保护实验区升格为国家级，“两节一会一论坛”影响力持续提升。2020年央视中秋晚会在洛阳举办，扩大了黄河文化的影响力。

坚持高质量发展为本，加快建设“幸福河”。把黄河流域生态保护与产业发展、城市建设有机结合，倒逼产业转型升级，培育国家级绿色工厂10家，实施绿色化改造的规模以上工业企业超过90%，万元GDP用水量降至16.9立方米，洛阳连续两年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市，入选国家产业转型升级示范区。

中国网记者：山川纵横，沟谷交错是洛阳“三农”发展的短板所在，也是高质量发展潜力空间所在。请结合近年来的工作情况，介绍一下洛阳市如何立足黄河流域生态保护和高质量发展，推动沟域经济建设提质扩面？沟域经济是如何提高老百姓的获得感的？

刘宛康：洛阳市域面积的81.8%属于黄河流域，绝大部分沟域也属于黄河流域。打造沟域经济带，也是在建设沟域生态带，顺应了黄河流域治水兴水规律，是以小沟域支撑大流域的实际行动。近年来，我们聚焦产业、特色、生态、融合“四篇文章”，建成了53条沟域经济示范带，年均总产值达30亿元，实现了生产发展、生活富裕、生态良好的综合效益。

一是坚持产业为基，做大做优了特色产业。把沟域经济产业结构调整作为重中之重，因地制宜发展特色产业，特色种养规模持续扩大，富硒农业加快发展，沟域经济示范带内特色高效作物种植面积占比达90%，优质林果达到250万亩，培育出新安樱桃、洛宁苹果等特色农业品牌，“三品一标”总数均居全省第一。

二是坚持生态为先，带动了农村绿色发展。把沟域经济和沟域生态统筹起来，严守沟域生态保护红线，加强沟域生态综合治理，沟域内“山水林田湖草”得到系统保护，有效带动美丽乡村建设和全流域生态保护。全市沟域经济示范带内绿化率较2016年底提高19个百分点，农村生态美、生产美、生活美加快实现。

三是坚持文化为魂，擦亮了乡村文化底色。加强沟域历史文化资源的保护传承利用，把每一条沟域都打造成留住美丽乡愁、传承优秀文化、倡树文明新风的重要载体。伊滨倒盏民俗村挖掘明代大迁徙村落文化，叫响民俗旅游文化品牌；孟津卫坡村着力打造集古民居建筑文化、窑洞文化等于一体的文化旅游区，受到游客青睐；洛宁三彩陶艺小镇将三彩艺术与自然风光有机结合，形成独特韵味。河洛大地独特的农耕文明和乡愁记忆，在“沟域”耕耘出了“文化庄稼”，给“经济”插上了“文化翅膀”。

四是坚持融合为要，提升了沟域经济质量效益。在“粮头食尾”“农头工尾”“接二连三”上下功夫，大力推进沟域立体融合，沟谷发展文旅留住乡愁，半坡发展林果增加收入，山顶生态育林厚植绿色，打造立体化全景式沟域经济，初步形成了特色种养业主导、旅游景区带动、休闲康养度假引领等多种融合模式，累计创建A级乡村旅游景区22家，年接待游客2100万人次，营业收入超41亿元，洛阳入选了全国休闲农业与乡村旅游示范市。53个市级沟域经济示范带带动8.6万名贫困群众稳定增收，30万山区群众从中受益，昔日的“穷山沟”正变成脱贫致富的“聚宝盆”。

中国网记者：在推动黄河流域生态保护和高质量发展方面，洛阳目前存在的短板或亟待解决的问题还有哪些？

刘宛康：洛阳近些年虽然做了大量工作、取得了积极进展，但还存在不少短板。

防范地质灾害方面，栾川、嵩县境内过去长期存在矿山无序开发，造成尾矿库数量较多，易引发地质灾害，对土壤环境和水环境也会造成影响，综合治理任务较重。

水环境治理方面，农药、化肥的使用造成农业面源污染，部分河流和水库总磷、总氮超标；农村规模以下畜禽养殖较多、环境基础设施滞后，治理水环境、水土流失的任务还很重。

水资源利用方面，洛阳境内虽然河流众多，但十年九旱，人均水资源不到400立方米，不足全国的五分之一，属于缺水型城市，而且守着黄河却用不上黄河水。

水利基础建设方面，农业水利化程度偏低，设施相对滞后，有效灌溉面积仅占全部耕地的30%，旱涝保收田少。

经济高质量发展方面，与长江经济带、沿海地区发达城市相比，洛阳经济发展还不充分，产业结构偏重，产业链层次较低；城乡二元结构突出，脱贫攻坚任务艰巨；对外开放度不高，经济发展活力有待增强。

下一步，我们将树牢问题导向，坚持生态优先、绿色发展，努力在高质量发展中推进高水平保护、在高水平保护中实现高质量发展。

中国网记者：针对上述问题，洛阳将如何加快产业转型升级，实现高质量发展？

刘宛康：洛阳将立足实际，以特色农业、制造业、文旅融合等为重点，加快构建“五强六新五特”现代产业体系，为产业转型升级、推动经济高质量发展提供有力支撑。

一是大力发展沟域经济，打造豫西沟域经济示范区。坚持以沟域经济发展理念推进农业高质量发展，紧密结合黄河流域综合治理和洛阳农村实际，围绕“一沟一产业、一域一特色”，科学编制沟域经济发展规划，加快建设53个市级沟域经济示范带，完善基础设施，强化示范带动，为推进农业高质量发展和乡村振兴提供有力支撑。

二是加快推动制造业高质量发展，打造全国先进制造业基地。坚持制造业高质量发展主攻方向，以“97183”合理有效投资行动计划为带动，加快实施格力智能制造、洛阳石化百万吨乙烯等重大项目，持续深化“三大改造”，大力发展先进装备制造、新材料、高端石化、电子信息等产业，及早布局发展高铁装备、环保装备、信息显示、医药卫材等产业，推动高端装备制造等六大产业园提速提质，谋划推进“3＋3”专业园区建设，深化重点企业提质倍增行动，打造4个千亿级产业集群，加快“洛阳制造”向“洛阳智造”转变，真正把制造业打造成支撑洛阳高质量发展的脊梁。

三是持续深化文旅融合，打造黄河历史文化地标城市。积极融入黄河文化带建设，加快构建文化传承创新体系，持续提升“老三篇”、打造“新三篇”，推进“全域游”、唱响“四季歌”，高质量建设河洛文化生态保护区。巩固提升“古都夜八点”、重推引领“古都新生活”，持续优化消费环境，积极创建国家文化和旅游消费示范城市。①