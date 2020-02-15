为自强模范点赞！身有残疾的他，要资助3名残疾人大学生到毕业

“残疾人的身体缺陷难以改变，我们要学会接纳自己，用自信代替自卑，用知识改变命运！”10日下午，提起为何爱心资助3名残疾人大学生，汤松告诉洛报融媒记者。

“残疾人的身体缺陷难以改变，我们要学会接纳自己，用自信代替自卑，用知识改变命运！”10日下午，提起为何爱心资助3名残疾人大学生，汤松告诉洛报融媒记者。

汤松今年33岁，他一出生就得了罕见病，全身的皮肤薄如蝉翼，轻轻一碰就破，因而得这种病的人被称为“蝴蝶宝贝”，但他最终用一颗坚强的心和并不完整的双脚，坚持读完大学、研究生。

“我是一名肢体残疾人，深知残疾人孩子生活和求学的不易。”汤松说，2016年4月，求职屡屡受挫的他，在市残联和涧西区残联的帮助下，创办了洛阳琢玉教育培训中心。

汤松始终心系残疾人孩子，他在创业之初就许下承诺——对残疾人子女免费提供辅导。四年多来，汤松的培训学校先后为残疾人子女30余人次进行免费培训辅导。

汤松的自立自强受到社会各界肯定，2019年5月，他获得涧西区十佳青年称号。今年5月16日，在第六次全省自强模范暨助残先进表彰大会上，汤松被评为全省自强模范。

“创办培训学校之初，我就有资助残疾人大学生的想法，受现实条件限制，直到现在才得以实现心愿。”汤松说，今年高考后，他从新闻上得知662分“庞贝病”男生王唯佳被南开大学录取，625分独臂女孩李欣雨考上了华中师范大学，这些残疾人考生的表现让他感到振奋。

“洛阳有没有这样的残疾人考生？他们考上大学后会不会遇到生活上的困难？”汤松说，他联系市残联得知，我市今年有93名残疾人考上大学，其中有不少是寒门学子。

“经过和市残联沟通，汤松很快决定爱心资助3名残疾人大学生。”市残联相关负责人说，他们对汤松的爱心善行表示赞赏。

10月9日上午，汤松从市残联提供的残疾人大学生资料中认真筛选，选中小康(硕士研究生)、小陈(大一新生)和小靳(大一新生)作为资助对象，他向小康每年资助4000元，向小陈和小靳每年资助3000元，直至他们毕业。

汤松说，之所以相信知识改变命运，是因为以他自己为例，他唯一比别人强的地方，可能在于多读了几年书，因此才有能力创业。

“爸爸，有一名好心人要资助我上学了，您不用担心我的生活费了。”收到汤松转账的3000元爱心助学金，18岁的小陈感谢之余，赶紧给家里打电话。

小陈是河南科技学院大一新生，右下肢残疾，家住新安县南李村镇，家里务农为生，一家人生活清贫。

汤松说，他打算明年增加爱心资助残疾人大学生的数额，在寒暑假为残疾人大学生提供勤工俭学岗位，也呼吁更多爱心人士关注残疾人学生的成长。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 杨润颖 文/图)