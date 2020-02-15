路遇货车起火，洛阳这俩公交车长合力灭火

“两位车长，好样的！”“奋不顾身灭火，传递正能量！”……11日，孙旭强、徐志刚两位洛阳公交车长路遇大货车起火，挺身而出灭火的事迹被流传开来。谈起大家的赞誉，孙旭强脸上泛起朴实的笑容：“只是举手之劳，没啥值得夸赞的。换成别人也会这么做的。”

“两位车长，好样的！”“奋不顾身灭火，传递正能量！”……11日，孙旭强、徐志刚两位洛阳公交车长路遇大货车起火，挺身而出灭火的事迹被流传开来。谈起大家的赞誉，孙旭强脸上泛起朴实的笑容：“只是举手之劳，没啥值得夸赞的。换成别人也会这么做的。”

事情发生在当天6时56分，洛阳市公交集团四分公司58路车长孙旭强驾车由东向西行至洛白路安居路路口时，发现一辆大货车车头朝北停在路边，车身后部冒出阵阵浓烟，右后轮处有一米高的明火，大货车司机一边灭火一边大声呼叫。“着火轮胎靠近油箱，如果任由火势发展，后果不堪设想。”孙旭强说。就在这千钧一发之际，孙旭强立即将公交车安全停靠路边，拿起车上配置的灭火器向大货车冲去。面对火情，孙旭强沉着冷静，熟练地拔掉灭火器上的安全栓，对着火源处喷射，动作干净利索。此时，87路车长徐志刚驾车经过，并迅速下车和孙旭强一同灭火。由于操作及时、得当，大货车的火势最终得到有效控制。随后，两位车长默默离开现场，继续投入工作。

路遇火情也许不是什么罕见的事情，但临危不惧、挺身灭火的行为着实令人感动。随后，洛报融媒记者在公交四分公司车场见到陈旭强时，他说：“作为一名公交车长，确保乘客的生命安全是日常工作的重中之重。单位平日里会经常组织消防安全演练，并且有一套专门的消防突发事件处置流程，同事们都具备基本的救援知识和技能。”

危难时刻挺身而出，往往来自一种本能和善良，这是真真切切发生在我们身边的“凡人善举”。“遇到危险时，希望大家都可以互相帮一把！”说完这句话，陈旭强又开始忙碌自己的工作。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 张海超 刘晶）