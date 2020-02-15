邙山体育公园公共绿地真的被违规占用了吗？记者进行调查

10月10日，有消息反映老城区邙山体育公园存在公共绿地被违规占用的情况，本网记者闻讯，赶赴第一现场了解后，发现实际情况与反映的问题存在出入。

本网讯 10月10日，有消息反映老城区邙山体育公园存在公共绿地被违规占用的情况，本网记者闻讯，赶赴第一现场了解后，发现实际情况与反映的问题存在出入。

据了解，邙山体育公园项目是严格按照规划、建设、管理等流程审批完成的民生项目。公园西南角的房屋是作为体育公园绿化管理服务用房，经过规划审批建设，有正规审批手续，不存在违规占用公共绿地的行为。

目前在此办公的是洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司，该公司是老城区政府的全资国有企业，主要负责老城区的道路绿化、国土绿化、公园游园建设，同时负责体育公园前期的绿化、管理维护工作。(王迅)