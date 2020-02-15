部队小伙儿见义勇为 帮市民追回肇事逃逸者

10月10日上午，市民崔先生在家人的陪同下，带着一面绣着“致敬军人，见义勇为”的锦旗和感谢信，来到火箭军驻洛某部的驻地，向该部现役军人余果表示感谢。“在我最无助的时候，是余果向我伸出了援手。”崔先生说。

10月10日上午，市民崔先生在家人的陪同下，带着一面绣着“致敬军人，见义勇为”的锦旗和感谢信，来到火箭军驻洛某部的驻地，向该部现役军人余果表示感谢。“在我最无助的时候，是余果向我伸出了援手。”崔先生说。

事情还要从上个月说起。9月11日早晨，崔先生像往常一样骑电动车去上班。在学府街和关林路交叉口北约300米处，一名中年男子骑电动车由南向北在道路西侧的非机动车道上逆行，与崔先生的电动车相撞，双方翻倒在地。

“当时，我的腿被压在电动车下，疼痛难忍、动弹不得。”崔先生说，那名中年男子快速起身，扶起了电动车，竟然对倒在地上的崔先生不管不顾，骑上车继续向北逆行，要逃离现场。

眼看肇事者越跑越远，崔先生又惊又怒，在尝试了几下仍然无法起身后，他开始大声呼喊，向周围路过的市民求助。此时，正在休假当中的余果正好骑自行车路过事故现场，他听到呼喊声后，马上来到了崔先生身边。在了解了事情的大概情况，和肇事逃逸者的大致特征后，余果二话没说，骑上车去追赶肇事逃逸者。

“向北追了大约五六百米后，我发现了肇事逃逸者。见他的速度不是很快，我就加快速度，骑车超过了他，并用自行车横在他面前，把他拦停。”余果说，拦停肇事者后，他一把抓住肇事者电动车的车把，要求肇事者回去处理事故。起初，肇事者不肯回去，余果便掏出手机，给肇事者拍照。见此情形，肇事者也不敢再逃，乖乖跟着余果回到了事故现场。

随后，交警部门对事故进行了处理，认定骑电动车逆行、肇事逃逸的陈某某负事故的全部责任。这起事故导致崔先生右腿的前交叉韧带撕裂、半月板三度损伤、副韧带损伤。在治疗的过程中，崔先生花费了数万元手术费，后续腿部康复也需要一定的费用，他因伤无法工作，收入也将受很大影响。

“如果不是余果帮我追回了肇事逃逸者，万一肇事逃逸者跑掉了，我不但要面对伤痛，还可能要蒙受巨大的损失。他见义勇为的举动让我非常感动，我一直想当面好好谢谢他。”崔先生说，因此，术后刚一出院，他就连忙来到部队，对余果表示感谢。

“作为一名军人，能在群众需要的时候出一份力，我感到很荣幸，我做的都是自己应该做的。”余果说。(洛报融媒记者 郭秩铭 文/图)