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外国核桃“落户”洛阳嵩县，结的核桃长这样……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-11 18:33

　　“你瞅瞅，今年的核桃不仅个头大，产量也高。”近日，洛阳市嵩县何村乡阴坡村的村民李金保站在核桃堆里，捧起一把核桃喜不自胜。阴坡村的核桃有名气，今年秋天，这儿的核桃大丰收，每亩产150公斤，每公斤能卖20余元。

　　“今年比去年产得多，明年每亩还能增产50公斤哩！”李金保信心满满地说，核桃能成为阴坡村的金字招牌，这得感谢一个人的帮助……

　　这个人是洛阳农林科学院的科技特派员马贯羊，近年，洛阳农林科学院选拔出林业科技特派员，对洛阳市的贫困村实行定点帮扶，提供科技培训、科技服务，助推产业发展。

　　2018年，洛阳农林科学院林业所所长、干果课题组组长马贯羊被选派至嵩县何村乡阴坡村担任科技特派员。他去之前，阴坡村种了7年的核桃，但大多数核桃树迟迟不结果，即使结了果，核桃硬的用石头都砸不开。

　　“2011年，几个村民合伙成立了合作社，承包了阴坡村的两百余亩荒坡地发展核桃种植产业。购买树苗时，他们听说第二年就能结果，但等到2018年，80%的树都不结果，即使结了核桃，也是又小又硬。”马贯羊到核桃园查看后，发现合作社买的是实生苗，这种树苗几乎不结果。

　　听专家一说，合作社的工作人员愁地直跺脚。“不用急，只要把核桃优良品种在实生树上进行嫁接，第二年就能结果了。”马贯羊给大家吃下“定心丸”。

　　随后，马贯羊从国内外引进三个核桃优良品种，对130余亩低产低效核桃园的实生树实施高接换优。新嫁接的品种不仅结果早、皮薄、个头大，抗病能力也强。

　　每周，马贯羊都要把核桃树挨个检查一遍，等到嫁接、施肥等关键期，他几乎天天待在地里，还在田间地头为村民开设核桃种植管理培训课，手把手教学。“我心里有底，但也不敢掉以轻心。”马贯羊笑道，第二年，大家看到从不结果的核桃树上挂着绿油油的果实，都觉得不可思议。

　　阴坡村的核桃园依山势分布，虽然大部分核桃已经采摘完毕，但还有少数晚熟的核桃挂在枝头。李金保常年在核桃园打工，如今，他不只会除草、施肥、修剪枝桠等简单工作，还会核桃嫁接、病虫害防治等技术，大家称他为“半个专家”。每年，来核桃园打工的村民近30名，马贯羊传授的核桃种植、管理技术简单易懂，不少人都能学会。

　　“扶贫必扶智，我们对村民进行技术培训，传授科学的种植技术，激发内生动力。”马贯羊说。近年来，洛阳农林科学院自主选育了“洛核1号”和“洛核2号”两个优质核桃品种，并于2019年获得河南省科学技术进步贰等奖。今年，他也将这两个核桃品种栽种在阴坡村的核桃园里。

　　随着核桃优良品种和科学种植技术的不断引入，阴坡村的核桃种植面积在不断扩大。去年，核桃园的收入有20余万元，今年，已增至43万元。阴坡村不仅摘掉“贫困帽”，不少村民们也依靠土地租金和核桃园的务工收入实现增收。

　　“我在核桃园打工，赚钱是小事，关键是学到不少种植技术。”李金保说，他想再攒攒钱，自己采购一些核桃苗，按照马贯羊教的种植、管理技术，发展核桃种植产业。（洛报融媒记者 何奕儒）
[ 责任编辑：席倩倩]
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