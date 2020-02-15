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注意！洛阳市10350辆这种车辆最晚明年全部淘汰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-11 15:03

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市国三以下排放标准营运柴油货车淘汰工作推进会上了解到，洛阳市出台淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案，将利用两年时间，逐步淘汰全市10350辆国三及以下排放标准营运柴油货车。

　　该方案明确，全市10350辆国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作分两步走：今年年底前，淘汰7362辆；2021年，淘汰剩余的2988辆。

　　按照方案要求，本次淘汰工作采取经济补偿、限制使用、超标排放监管等措施。

　　限制使用

　　洛阳交通运输部门不再为相关车辆办理道路运输证，注销达到强制报废标准的车辆道路运输证；对拒不履行相关规定的运输企业，依法停业整顿，直至撤销企业道路经营许可证。在全市高速公路和国道范围内禁止淘汰车辆通行。

　　超标排放监管

　　洛阳生态环境部门审核淘汰车辆排放阶段信息；对相关车辆不予检测。对降低检测标准、减少检测项目、伪造检验结果、出具虚假报告的检验机构，公开曝光并依法予以处罚，情节严重的取消检验资格；依法处理检验把关不严的检验机构。

　　经济补偿

　　洛阳市区淘汰补贴资金由市、区财政各承担50%；各县(市)淘汰补贴资金由各县(市)财政负担。

　　相关规定

　　相关车辆的转移登记须经洛阳公安部门；达到强制报废标准的车辆牌证作废；禁止国三及以下排放标准柴油货车到洛阳市过户登记。

　　达到强制报废标准的国三及以下排放标准营运柴油货车，其机动车所有人逾期未办理注销登记手续的，按规定进行拆解注销、收缴牌照、破坏要件；对部分自行拆解或按废品售出等不具备上路行驶条件的车辆，须经相关部门现场确认；对仍在上路行驶或未办理淘汰手续的车辆，依法予以查扣和强制淘汰。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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