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九都珠江路口通行规则有变！天津路部分路段断行！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳交警长春路大队 2020-10-11 10:14

根据道路通行变化

适时调整车辆通行方式

是提升路口通行效率

缓解城市道路拥堵的有效途径之一

洛阳交警经过充分调研

在我市涧西区九都路与珠江路交叉口

设置借道左转车道

　　通行规则

　　1、九都路珠江路口原东西方向为先直行、后左转，现改为先左转、后直行。

　　2、九都路珠江路口原南北方向为先直行、后左转，现改为先左转、后直行。

　　3、取消九都路珠江路口左转弯待转区。

　　4、在九都路珠江路口东3O米处，设置允许掉头和借道左转。

　　什么是借道左转？

　　借道左转是一种通过在路口相位信号空档期，利用对向车道作为左转待转区，以提高路口左转车辆通行效率的方法。

　　“借道左转”的优势？

　　该方法利用交叉路口时间、空间关系，在出口车道设置左转待转区，并配套完善相关标志、信号灯进行控制，以保证进入到左转待转区的车辆能够放空，从而在保证交通安全的条件下提高路口左转车辆的通行效率。

　　敲黑板！划重点！

　　一、通行规则

　　在左转车辆到达交叉口前，前方会有明显的提示标志提示有借道左转车道，驾驶人可按照信号灯指示进行借道左转。

　　车辆前行至交叉口处，如借道左转信号灯为红灯，则车辆不得借道左转。

　　二、误区纠正

　　借道左转路口信号灯由通常的先直行后左转，变更为先左转后直行，取消左转待转区。驾驶员途径此种路口时一定要注意观察。

　　对向车辆以为借道左转车道为专用车道，不敢驶入。纠正：正常直行信号灯绿灯时，对向车辆可以驶入被借车道通行。

　　必须等待借道左转车道信号灯绿灯时，左转车辆才能跨过虚实线进入左转车道；反之红灯时，不得进入借道左转车道。

　　施工信息

　　据相关部门获悉，因雨污分流管道围挡施工，即日起，我市涧西区天津路的建设路口至联盟路口段北向南方向机动车道将断行，非机动车可沿保通路通行，工期预计35天。请过往驾驶员合理安排出行，提前绕行此路段！
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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