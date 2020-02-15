小浪底专用线孟津段施工 往返洛阳市区与孟津县需绕行

今日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，因小浪底专用线孟津段提升工程施工需要，小浪底专用线机场路口至孟津县小浪底镇官庄段实行交通管制，往返洛阳市区与孟津县需绕行。

今日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，因小浪底专用线孟津段提升工程施工需要，小浪底专用线机场路口至孟津县小浪底镇官庄段实行交通管制，往返洛阳市区与孟津县需绕行。 今日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，因小浪底专用线孟津段提升工程施工需要，小浪底专用线机场路口至孟津县小浪底镇官庄段实行交通管制，往返洛阳市区与孟津县需绕行。 绿线为施工路段 交通管制范围： 小浪底专用线机场路口至新310国道路ロ段，5吨以上货车禁行； 小浪底专用线与新310国道交叉口至小浪底镇官庄段，半幅双向通行。 交通管制时间： 2020年10月10日至2022年10月1日。 绕行线路 洛阳市区往孟津、小浪底方向车辆：从邙岭大道向东绕行至洛吉快速通道与208国道交叉口向北通行； 孟津往洛阳市区方向车辆：从新310国道向东绕行至洛吉快速通道与208国道交叉口，再向南通行。 延伸阅读： 小浪底专用线孟津段提升工程，北起小浪底镇官庄村口，南至机场路，道路长度21.1公里。全线分为郊野段和镇区段。其中，郊野段(官庄村口至济洛高速)长度约11.3公里，镇区段(济洛高速至机场路)长度约9.8公里。 此次施工内容包括：非机动车道、排水、绿化、照明、电气、绿化给水、过路涵洞等。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图)