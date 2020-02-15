明日起全国铁路调图　洛阳新增这些车次

今日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，10月11日零时起，全国铁路将实施第四季度列车运行图，新图安排开行列车较三季度进一步增加。

今日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，10月11日零时起，全国铁路将实施第四季度列车运行图，新图安排开行列车较三季度进一步增加。

调图后，洛阳车站办理客运业务的旅客列车共计253.5对。洛阳站办理客运业务的旅客列车54对(增加1列)，增开上海至西安Z253途经洛阳1列；洛阳龙门站办理客运业务的旅客列车95对(增加4列)，其中增开洛阳龙门始发G3116次至杭州东1列，G1871次杭州东至洛阳龙门终到1列，洛阳龙门至郑州东管内高速动车组1对。

记者了解到，此次运行图调整，洛阳龙门站新增列车共有4列，其中经市发改委积极争取、大力协调，增加了洛阳龙门到杭州东的始发车G3116次，16节车厢运行。该趟始发高铁的开行将极大方便我市与长三角地区的往来。

G3116次在洛阳龙门站始发开车时间为07:34分，终到杭州东时间为14:10分，全程运行6小时36分，站停依次为郑州西、郑州东、兰考南、商丘、亳州南、阜阳西、凤台南、淮南南、合肥南、巢湖东、芜湖、宣城、湖州、杭州东。

此外也增开了杭州东始发到洛阳龙门终到的G1870/1次，此列车在杭州始发时间为13:49分，途经长兴、南京南、蚌埠南、徐州东、开封北等车站，于20:09分到达洛阳龙门站，全程运行6小时20分。

其余两趟新增列车均为管内旅客列车，洛阳龙门到郑州东的G6604次(20:34始发)和郑州东到洛阳龙门的G6603次(7:05终到)。

铁路部门提醒广大旅客，新的列车运行图具体车次、停靠站、时刻等信息均以中国铁路客户服务中心12306网站或各客运车站公告为准，请广大旅客关注相关车次，合理安排出行。（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 廉洁 杜景团）