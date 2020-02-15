河南省“人民满意的公务员”都有谁？洛阳这些人榜上有名！

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，第四届全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”拟表彰奖励名单出炉，目前正处于公示阶段。洛阳三名个人、一个集体上榜。
洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，第四届全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”拟表彰奖励名单出炉，目前正处于公示阶段。洛阳三名个人、一个集体上榜。
洛阳市人民政府办公室十一科科长梁松杰、新安县城关镇党委书记李志忠、洛阳市扶贫开发办公室规划财务科科长(驻宜阳县香鹿山镇留村村党支部第一书记)王清亮跻身拟表彰奖励全省“人民满意的公务员”名单，嵩县扶贫开发办公室名列拟表彰奖励全省“人民满意的公务员集体”名单。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 窦向阳 文/图)
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