开元路街道宜人社区近期将对外提供服务

记者日前从洛龙区开元路街道办事处获悉，该区新增一社区——宜人社区。该社区办公场地目前正在紧张装修，近期将正式挂牌，对外提供服务。

记者日前从洛龙区开元路街道办事处获悉，该区新增一社区——宜人社区。该社区办公场地目前正在紧张装修，近期将正式挂牌，对外提供服务。 记者日前从洛龙区开元路街道办事处获悉，该区新增一社区——宜人社区。该社区办公场地目前正在紧张装修，近期将正式挂牌，对外提供服务。 该社区2019年10月经批复成立，办公地点位于洛龙区宜人路保利香槟国际商铺114号，主要服务定兴园、绿地公馆、保利香槟国际、隋唐苑、泊林绿洲五个居民小区，辖区居民7642户22926人。 为更好服务广大居民，该社区现在对外征集居民需求。 征集内容： 1.一句能体现社区“真抓实干、为民服务”理念的标语，要求通俗易懂，朗朗上口，作品不能超过12个字。 2.您希望社区提供哪些服务，关于社区建设您有哪些好的意见和建议。 自即日起至10月31日可随时通过邮箱联系。 邮箱：yirenshequ6666@163.com（记者 郭飞飞 通讯员 刘静）