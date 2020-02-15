开元路街道宜人社区近期将对外提供服务

记者日前从洛龙区开元路街道办事处获悉，该区新增一社区——宜人社区。该社区办公场地目前正在紧张装修，近期将正式挂牌，对外提供服务。
记者日前从洛龙区开元路街道办事处获悉，该区新增一社区——宜人社区。该社区办公场地目前正在紧张装修，近期将正式挂牌，对外提供服务。
该社区2019年10月经批复成立，办公地点位于洛龙区宜人路保利香槟国际商铺114号，主要服务定兴园、绿地公馆、保利香槟国际、隋唐苑、泊林绿洲五个居民小区，辖区居民7642户22926人。
为更好服务广大居民，该社区现在对外征集居民需求。
征集内容：
1.一句能体现社区“真抓实干、为民服务”理念的标语，要求通俗易懂，朗朗上口，作品不能超过12个字。
2.您希望社区提供哪些服务，关于社区建设您有哪些好的意见和建议。
自即日起至10月31日可随时通过邮箱联系。
邮箱：yirenshequ6666@163.com（记者 郭飞飞 通讯员 刘静）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605