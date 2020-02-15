千年古都盛装出镜 洛阳文旅发展后劲十足

中央广播电视总台2020年中秋晚会相约洛阳，让千年古都洛阳盛装出镜，成为亿万观众心中的“诗和远方”。借助央视秋晚的影响力，诸多洛阳元素一一亮相，洛阳国际文化旅游名城的知名度、美誉度和吸引力显著提升。刚刚过去的这个长假，洛阳文旅市场格外红火，文旅行业全面复苏，势头强劲。

“双节”假期，龙门石窟景区内的龙门古街上灯火璀璨，游人如织 记者 刘冰 摄

中央广播电视总台2020年中秋晚会相约洛阳，让千年古都洛阳盛装出镜，成为亿万观众心中的“诗和远方”。借助央视秋晚的影响力，诸多洛阳元素一一亮相，洛阳国际文化旅游名城的知名度、美誉度和吸引力显著提升。刚刚过去的这个长假，洛阳文旅市场格外红火，文旅行业全面复苏，势头强劲。

作为“央视秋晚探班主持人带你探访录制现场”系列直播节目和央视秋晚特别节目《传奇中国节》的受邀嘉宾，洛阳师范学院历史文化学院副教授吴涛直呼“自豪”。

“能以自己所学为宣传河洛文化、宣传洛阳做出些许贡献，是一件十分高兴的事。”吴涛表示，今年央视秋晚突出了洛阳文化元素，强调了洛阳之于华夏文明的价值和意义，彰显了洛阳的文化地位。央视秋晚在洛阳录制，进一步激发起洛阳文化建设的热情，掀起文化建设的高潮。

“作为历史文化名城的洛阳已张开腾飞的翅膀，副中心城市建设全面展开，打造国际文化旅游名城和国际人文交往中心信心十足。”在吴涛看来，洛阳作为十三朝古都，历史文化资源丰厚，他建议继续深入挖掘，让更多历史文化资源成为洛阳的核心竞争力。同时，他建议跳出洛阳看洛阳，以河洛文化为纽带，构建起河洛大地与全国人民乃至世界各地华人的心灵桥梁。洛阳和周边城市，包括省外的城市之间建起联动机制，形成合力，构建中原文化高地。

谈起龙门石窟，他娓娓道来、如数家珍；说起洛阳诗词，他对答如流、信手拈来……央视秋晚的系列节目，让龙门石窟美术研究所研究员马丁火了。带领央视秋晚四位主持人夜游龙门，先后参与央视多场节目的直播、录制，马丁成为不少网友心中的“金牌讲解员”。

“洛阳的确有很多需要发掘和宣传的亮点，应当让更多人知道。”马丁说，他从讲解到讲解员培训再到如今研究、编书，从业11年的工作积累通过央视这个很好的平台宣传出去，感到很荣幸。

“这次央视秋晚选址洛阳，为洛阳历史文化正名，中原文化、河洛文化因此受到高度重视。”马丁说，一场央视秋晚让洛阳备受瞩目，不仅受到国家级媒体多次关注、点赞，也收获了网友、游客的好评，洛阳市民的文化自信显著提升，这都对洛阳副中心城市建设起到强有力的助推作用。

“央视秋晚虽然过去了，但是央视秋晚对洛阳的宣传推介所带来的影响力才刚刚开始显现，后续将对洛阳的文化旅游推介起到非常关键的作用。”央视秋晚在洛录制期间，中国陶艺大师、中国三彩艺术研究院院长郭爱和带着他的三彩作品亮相“央视秋晚探班主持人带你探访录制现场”系列直播节目，用他的话说，“央视的宣传力度在全国首屈一指，我抓住机会，把这些年来对洛阳文化的理解用经典对话说了出来”。

“博物中国，艺都洛阳，‘东方博物馆之都’欢迎您”“古今辉映诗和远方”“最早的中国，这里就是洛阳”……多年来，郭爱和致力于推广宣传洛阳文化，这次他参与直播节目，不断提及洛阳的文化符号、文化品牌，叫响洛阳文化名片。

郭爱和建议，洛阳着力提升国际人文交往中心的竞争优势，充分释放国际文化旅游名城的吸引力，要从国际化上下功夫。目前，我市正在建设“东方博物馆之都”，要在保证数量的同时，把质量和品位做精、做好。此外，他建议洛阳发力建设艺术馆，对标博物馆，在博物馆里遇见历史、在艺术馆里面向未来，形成洛阳文化“双引擎”，让洛阳这座城市更有生命力，更好地保护传承弘扬黄河文化，成为令人向往的“诗和远方”。（记者 李冰）