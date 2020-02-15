央视秋晚效应持续释放 凝聚起洛阳共谋出彩的强大合力

连日来，借助央视秋晚效应，洛阳频频冲上媒体热搜榜。一些市民在接受记者采访时表示，央视秋晚全面提升了洛阳的知名度、美誉度，这对洛阳发展是重大利好，要充分利用央视秋晚效应，整合各种资源，把对洛阳的自豪感转化为推动副中心城市建设的行动自觉和实际成效，凝聚起全市上下共谋出彩的强大合力。

连日来，借助央视秋晚效应，洛阳频频冲上媒体热搜榜。一些市民在接受记者采访时表示，央视秋晚全面提升了洛阳的知名度、美誉度，这对洛阳发展是重大利好，要充分利用央视秋晚效应，整合各种资源，把对洛阳的自豪感转化为推动副中心城市建设的行动自觉和实际成效，凝聚起全市上下共谋出彩的强大合力。

央视秋晚在洛阳录制期间，河南科技大学信息工程学院大二学生常乐作为该校志愿者学生负责人，每天都忙碌到很晚。“我们主要负责导演组工作人员饮食、演员服装等方面工作。在十几天时间里，我们服从安排、听从指挥，没有人叫苦叫累，每个人都激情满怀地投入工作……”常乐说。

常乐说，录制结束后，央视节目组给予青年志愿者很高评价。看到央视秋晚的播出效果后，自己倍感振奋，“洛阳太美了，需要每个人爱护它、建设它。建设副中心，需要全市上下齐心协力，以后我会更加努力，用实际行动传递青春正能量，为副中心建设贡献自己的力量”。

“我们这些群众演员可能没有镜头，但我们依然保持灿烂的微笑，因为我们代表着洛阳青年志愿者的形象！”群众演员张佳艺说，在央视秋晚排练和录制中，现场的每一个人都在自己的岗位上默默坚守，都在为央视秋晚在洛阳的圆满录制而努力。“央视秋晚圆满结束，洛阳发展建设如火如荼，我要发挥自己的一份力量，为洛阳副中心城市建设加油鼓劲！”

“央视秋晚落户洛阳，我倍受鼓舞、倍加振奋。做好央视秋晚保障工作，这是我的责任。”老城区城市管理局综合执法大队中队长张振国说，作为一名城管工作者，自己参与了应天门周边市容市貌、环境卫生的整治工作，让洛阳以更加美好的形象呈现在全国观众面前。

“国庆中秋长假期间，来洛阳旅游的游客多了，我们的工作量大了许多，大家都干劲十足。”张振国说，作为城管工作者，自己和同事们将坚持脚踏实地、扎实工作，为推动洛阳副中心城市建设添砖加瓦。

国庆中秋长假期间，位于伊滨区的奥林匹克中心项目现场到处都是繁忙的施工场景。“时间不等人，项目建设一天都不能停。随着工程大面积铺开，预计整个工地有3000多名工人同时施工。”该项目负责人王秀岩介绍，虽然工作繁忙，但自己一直关注着央视秋晚的相关消息，“看到央视镜头下的洛阳古色古香、美轮美奂，想到自己在为一个如此美好的城市工作，更有干劲了”。王秀岩说，他们将坚持倒排工期、挂图作战，严把工程质量关，树立精品意识，严格建设标准、工艺、工序，精雕细琢，将奥林匹克中心打造成提升和展示洛阳城市魅力的亮丽名片，为洛阳副中心城市建设增光添彩。(记者 孙自豪 孙小蕊)