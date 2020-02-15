男子避开监控区域偷新摄像头 却被旧摄像头拍到踪迹

昨日，偃师市岳滩派出所民警告诉记者一件事，一名男子到村里盗窃刚装不久的高清监控摄像头，但他没料到，踪迹被旧监控摄像头拍到。

昨日，偃师市岳滩派出所民警告诉记者一件事，一名男子到村里盗窃刚装不久的高清监控摄像头，但他没料到，踪迹被旧监控摄像头拍到。

9月4日上午，岳滩派出所接到辖区喂南村村民报警，该村两个监控摄像头不翼而飞，像是被人破坏后盗走的。

岳滩派出所副所长方凯走访得知，村里丢失的摄像头，是7月刚装的高清监控设备，带有夜视功能，目的是保障村民的出行和财产安全。

民警查看监控视频发现，9月4日凌晨，有人故意避开监控区域，将高清监控摄像头盗走。而在村内一个旧监控摄像头拍摄到的画面中，民警发现了一些蛛丝马迹。

“我们注意到，当天凌晨3点多，一名男子在街上闲逛，形迹可疑，体态疑似有多次盗窃前科的刘某。经进一步走访调查，我们最终锁定刘某为犯罪嫌疑人。”方凯说，9月4日，他们在刘某家中搜查发现被盗的摄像头，但对方早已躲起来。

经过多日蹲守，民警于9月14日凌晨，将偷偷回到家中躲在房顶睡觉的刘某抓获。经讯问，刘某对盗窃行为供认不讳，其以为新装的高清监控摄像头价值不菲，就在夜里作案，没想到还未转手销赃就被民警找上门。

目前，刘某已被刑拘，案件正在进一步侦办。（记者 王博东 通讯员 姚红燕 孙荣辉）