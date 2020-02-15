“有良好家风的传承，加上又是党员，养成了在工作中不怕苦、不服输的作风，只要工作需要，就会毫不犹豫地冲上去。这次主动请缨到武汉一线抗击疫情，也是一瞬间就决定了。”在前不久举行的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，作为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人，孟津县第二人民医院呼吸与危重症医学科护士长王燕受到了隆重表彰。近日，谈起家风建设，她这样说道。

编者按

“天下之本在国，国之本在家，家之本在身。”家风连着党风政风，家风建设需要久久为功。市委十分重视家风建设，坚持抓在手上，连年持续推进，成效显著。10月8日，《河南日报》头版头条刊发通讯《洛阳 家风建设成为“必答题”》，报道我市2016年以来在家风建设方面采取的措施和取得的成效，本报今日全文转发，以推动我市在新的起点上持续提升家风建设工作，以高质量的家风建设激发全市党员干部在加快建设副中心的征程中干净干事、担当有为的精气神。敬请关注。

“有良好家风的传承，加上又是党员，养成了在工作中不怕苦、不服输的作风，只要工作需要，就会毫不犹豫地冲上去。这次主动请缨到武汉一线抗击疫情，也是一瞬间就决定了。”在前不久举行的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，作为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人，孟津县第二人民医院呼吸与危重症医学科护士长王燕受到了隆重表彰。近日，谈起家风建设，她这样说道。

天下之本在国，国之本在家。

家风连着党风政风。习近平总书记强调，“广大家庭都要弘扬优良家风，以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气。特别是各级领导干部要带头抓好家风。”

为树立党员干部良好家风，带动党风政风向上向善，2016年起，洛阳市委决定在全市开展党员干部廉洁家风建设活动，并将其列为党风廉政建设和全面从严治党的重要内容。市委主要领导每年都布置家风建设的“必答题”，要求全市党员干部在春节、中秋、国庆等重要节假日，开展以“讲家史、谈家训、立家规、正家风”为主要内容的家风建设活动，一体推进“三不”机制向纵深发展。

优良家风建设，在河洛大地掀起了阵阵廉洁清风，推动了党风政风清正。

每年一道“必答题”，家风建设成从严治党的重要抓手

对领导干部而言，家风不仅是一身之进退、一家之荣辱，更关系到党风、政风、民风。

年年讲家风，岁岁伴清风。

5年前，洛阳市在梳理查处的案件时发现，领导干部腐败往往有家风不正、家教不严的因素。他们或为官不廉带坏了配偶子女，或个人要求不严走向贪腐，或失管失教导致“父子腐”“夫妻腐”“全家腐”，教训深刻。于是，市委决定在全市开展党员干部廉洁家风建设活动。5年来，洛阳市委主要领导每年都布置家风建设的“必答题”。

在今年的洛阳市纪委全会上，市委主要领导再次对党员干部家风建设作出部署，布置了“如何持续深化家风建设”这道“必答题”。

今年春节前，洛阳市下发《关于做好2020年家风建设工作的通知》，要求家风建设要突出领导干部带头示范。

在今年疫情防控的特殊时期，洛阳广大党员干部不但没有丢下这道“作业题”，还用自己的实际行动给出了最佳“答案”。

“疫情防控形势复杂严峻，咱全家要主动自行隔离。家是最小国，国是千万家，咱要为大家着想。”春节期间，偃师市纪委监委干部赵瑞华严肃地对全家人说。原来，赵瑞华的女儿春节前从位于武汉的华中师范大学返回家中。在接到洛阳市纪委监委相关通知后，女儿虽已度过隔离期，但赵瑞华还是主动要求家人按照规定自行隔离，并推荐女儿阅读《假如给我三天光明》，鼓励女儿乐观上进。

在对近年家风建设情况深入总结的基础上，听取各方意见建议，洛阳市印发《关于2020年党员干部家风建设的实施意见》，对各级党组织做好家风建设提要求、立制度。洛阳市纪委监委认真履行职责，制作廉洁家风建设作战图，分解6项16条任务，压实工作责任，督促检查，促进落实。

9月24日，洛阳市纪委印发《关于持之以恒正风肃纪确保中秋、国庆廉洁过节的通知》，明确“十个严禁”，要求全市纪检监察机关在节日期间从严开展监督检查，确保党员干部廉洁过节。

同时，洛阳市探索建立领导干部个人有关事项报告“家属签字”制度，将家风建设作为党员干部选拔任用、职务调整的重要参考，严把党风廉政意见“回复关”。今年以来，先后对多名干部提出暂缓建议或否定意见，有效推动廉政教育和廉洁文化建设在更高层次、更广领域发展，实现家风建设政治效果最优化。

“带着家人向家风馆报到”，为廉洁家风建设注入活力

“亲爱的爸爸：今天您带我到家风馆参观后，我深受教育，希望您今后一定干好工作，守好廉洁纪律，做让领导放心、让奶奶放心、让妈妈放心、让我放心的好同志。”9月20日，洛阳市委办公室干部刘红军的女儿在参观洛阳家风家训馆后，给父亲写下廉情寄语。刘红军说，女儿的提醒让他更加清醒地认识到廉洁从政及家风传承的重要性。

领导干部带头立家规、公开晒家规、个人讲家规，是洛阳市廉洁家风建设实施意见明确的重要内容之一。该市利用暑假、寒假时间长，孩子与父母、家人交流多，更宜于家风传承的有利因素，以遍布各县(市)区、乡(镇)、村的296个家风家训馆为平台，以“带着家人向家风馆报到”活动为抓手，开展了丰富多彩的立家规、晒家规、讲家规活动。

据统计，今年暑期，洛阳市共有30186名党员干部“带着家人向家风馆报到”，先后有2000多名县处级以上领导干部订立家规，大家纷纷采取多种形式学习优秀家风家规家训，讲述自家家风故事，共读廉情寄语，用爱和亲情守护廉洁家风。市纪委监委还对优秀家规进行评选、编印，组织全市党员干部交流学习。

“廉洁从家出发”。自今年6月开始，洛阳市财政局把“清风财政廉洁齐家”家风教育系列活动作为开展“以案促改”工作的重点，用身边事教育身边人，力求触及灵魂、震撼心灵。局领导带头立家规，公示家规家训，向18位县(市)区财政局局长发出“家风抵万金”倡议书。编印家风家训、家风格言、家风故事手册，开展“廉洁家访”活动，筑起财政系统党员干部拒腐防变的牢固防线。

今年以来，该市还发出清廉家风提醒卡、清廉短信19346条，共有47007名党员干部订立了家规，27588名党员干部公开晒家规，20239名党员干部公开讲家规，评出的11449条优秀家规还被编印成册，供大家交流学习，提高了廉洁家风建设质量。

依托文化优势，用好用活廉洁家风资源

每到周三晚上，洛龙区各大城市书房内，都有一场别开生面的家风建设分享活动。大家围坐畅谈，品读好书，一同感受家风带来的清风正气，度过一个别样的“古都夜八点”。

洛龙区纪委监委以城市书房为依托，面向社会大众开展“古都夜八点家风我传承”开放性家风教育，广大党员干部带上家人，与市民朋友围炉夜话，分享廉洁家风的暖心故事。

洛阳市依托古都厚重的文化优势，深耕细作家风文化，挖掘“廉元素”、打造“廉品牌”，让优秀的廉洁文化基因成为家风建设和廉政教育的源头活水。

深入打造“优良家风、文化传承”工程，精选49名洛阳历史名人事迹，编写清正勤廉家风故事，同时编辑出版《史话河洛论清浊》《洛阳名人家训》等家风书籍，要求全市党员干部阅读学习；组织拍摄《司马家族的家风故事》《千秋家风》《范仲淹家风故事》《河洛家风》《兄弟大儒九思立德》5部专题片，在地方电视台黄金时段滚动播出。

推进“红色家风旗帜高扬”工程，举办“不忘初心、信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”，建设焦裕禄事迹展览馆，学习老一辈的优秀品格和崇高精神；精心打造河南省第一个中国共产党组织——“中共洛阳组”诞生地纪念馆、八路军驻洛办事处等10个红色教育基地；开展向“时代楷模”学习活动，引导全市党员干部学习中国科学院院士陈俊武、中国工程院院士李俊贤等淡泊名利、甘于奉献的崇高品格……

洛阳市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国表示，下一步，将把家风情况纳入党风廉政建设考核，引导党员干部修身律己、廉洁齐家，筑牢思想堤坝，以全体党员干部的廉洁家风推动党风政风社风向上向善，营造风清气正的政治生态和社会生态，为助力副中心城市建设凝聚精神力量。（《河南日报》记者 田宜龙 郭歌）