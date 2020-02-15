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洛阳今天阴天间多云部分地区有小雨 气温12℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-10 08:17

　　晚上不想睡，早晨起不来；习惯了零食不停嘴，饭点却不饿；身体已在工作，心却还在外面，每天都在盼元旦……昨天是国庆中秋假期后上班第一天，这些“节后综合征”你中了几个？

　　跟我们一起开工的，还有新一股实力更强的冷空气。从昨晚开始，预计直到12日，这股冷空气将先后影响新疆北部、西北地区东部、华北、东北、黄淮等地，这些地区气温最高可能下降8℃，并伴有4级到5级风。这股冷空气之后，紧接着还有一股冷空气补充过来。如此一来，近期北方大部累积起来的温暖又将瞬间消散，到下周初，北方大部气温会陆续创今年下半年以来的新低。所以说，返程时妈妈给你装的秋衣秋裤，很快就要派上用场了。

　　都说“春捂秋冻”，但有些人不适合这么做，如患有心脑血管疾病、慢性胃病、呼吸道疾病、风湿和类风湿性关节炎、糖尿病的人，以及身体调节功能较差的老年人、正在生长发育的婴幼儿等。这些群体不能“秋冻”，随着天气转冷，要做好保暖。

　　根据最新的气象资料分析，短期内我市多短波槽活动，云系较多。预计今天我市阴天间多云，部分地区有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温12℃到20℃。明天我市阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级转西北风3级左右，气温11℃到20℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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