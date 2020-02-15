李亚在全市秋冬季大气污染防治攻坚推进会上强调：提升站位 从严治标 持续治本 坚决打赢大气污染防治收官战决胜战

9日，全市秋冬季大气污染防治攻坚推进会召开，深入践行习近平生态文明思想，传达贯彻全省秋冬季污染防治攻坚工作电视电话会议精神，通报全市今年以来大气污染防治攻坚情况，部署推进秋冬季大气污染防治工作，动员全市上下以“开局就是决战、起步就要冲刺”的状态，抓攻坚、破瓶颈、解难题、求实效，坚决打好秋冬季大气污染防治攻坚战，确保“打赢蓝天保卫战三年行动计划”目标任务圆满完成。

9日，全市秋冬季大气污染防治攻坚推进会召开，深入践行习近平生态文明思想，传达贯彻全省秋冬季污染防治攻坚工作电视电话会议精神，通报全市今年以来大气污染防治攻坚情况，部署推进秋冬季大气污染防治工作，动员全市上下以“开局就是决战、起步就要冲刺”的状态，抓攻坚、破瓶颈、解难题、求实效，坚决打好秋冬季大气污染防治攻坚战，确保“打赢蓝天保卫战三年行动计划”目标任务圆满完成。

市委书记李亚出席会议并讲话。市委副书记赵会生主持会议，吴中阳、杨炳旭及其他在洛市级领导参加会议。

李亚在讲话中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在前所未有的高度，作出打好污染防治攻坚战的重大部署。今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的决胜之年，秋冬季大气污染防治抓得如何，既关系全年大气污染防治任务能否完成，也关系“三年行动计划”的成败，更关系洛阳副中心城市和都市圈建设的时与势、机与效。今年以来，我们认真落实中央、省部署要求，统筹抓好疫情防控和污染防治，推动大气污染防治工作取得明显成效，空气质量明显改善，各项指标持续向好。当前，与打赢要求相比，工作还存在不少问题和挑战。各级各部门要提升站位，认清形势，切实把坚决打好秋冬季大气污染防治攻坚战作为必须对标对表答好的政治卷、必须聚焦聚力打赢的攻坚战、必须不折不扣兑现的军令状，牢牢扛起政治责任，持续保持攻坚定力，坚持方向不变、力度不减，从严治标、持续治本，确保秋冬季大气污染防治目标任务圆满完成，坚决打赢这场收官战决胜战。

李亚强调，治标要再加力、重在实效，扎实推进六项重点任务。要抓好工业减排，加大工业污染深度治理力度，推进工业企业超低排放改造与工艺改进，切实强化全过程监管；加大挥发性有机物污染治理力度，加快工业园区和企业集群集中喷涂中心、集中处理中心建设；以农村、城乡接合部为重点，持续抓好“散乱污”企业动态清零；保持执法监管高压态势，监督企业落实污染治理主体责任，确保达标排放。要抓好燃煤减量，严控电煤消费增量，大力削减非电行业煤炭消费总量，全面统筹秋冬季“迎峰度冬”；加大“双替代”和“引热入洛”力度，实施好末端供热管网改造和配套工程建设，不断扩大“引热入洛”供热面积；抓好高污染燃煤设施拆改，年底前完成主城区燃煤机组基本“清零”任务。要抓好机动车尾气达标，抓好柴油货车治理，加快淘汰老旧车辆，严格柴油货车禁限行监管，着力降低移动源污染排放量；加强油品质量管控，严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品行为；持续加大新能源车推广力度。要抓好扬尘管控，加强施工扬尘控制，严格落实“七个百分之百”等要求，严厉查处渣土车违法行为；强化道路扬尘管控，有效降低道路起尘量；深入开展城市清洁行动，全面动员、全民参与、全域覆盖，彻底清理各类卫生死角盲点。要抓好秸秆禁烧，对标“零火点”目标，一手抓禁烧，强化禁烧监管，用好蓝天卫士，第一时间发现处置火情；一手抓综合利用，完善秸秆收储体系，加快推进秸秆综合利用产业化。要抓好重污染天气管控，加强商研判和应急响应，切实做到精准研判、提前预警、启动及时、管控有力，对不执行管控措施的依法严肃处理。

李亚强调，治本要重持续、力求突破，切实抓好“四大结构”调整。要持续推进产业结构调整，逐步改善产业结构偏重问题，努力使经济增长与污染物排放总量脱钩；加大力度淘汰落后产能、压减过剩产能，加快推动中心城区高排放行业企业退城搬迁和传统产业集群升级改造；大力培育和发展新兴产业，建设提升制造业专业园区，加快推动环保装备产业园基础设施建设和项目引进落地，推动绿色环保产业发展取得新进展。要持续推进能源结构调整，在实施化石能源消费总量和强度双控的同时，大力发展水电、风电、太阳能、地热等可再生、清洁型能源，提升非化石能源占比；抢抓国家支持新基建机遇，布局建设更多新能源充电桩，助推新能源汽车推广。要持续推进空间结构调整，加快构建集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间、山清水秀的生态空间；结合国土空间规划编制，优化产城布局，合理布局城镇基础设施和公共服务设施；持续抓好国土绿化和生态修复，加快绿带、绿道、绿廊和生态通风廊道建设，优化污染吸纳扩散条件。要持续推进运输结构调整，着力提升铁路货运比例，推动货运行业集约高效发展，加快推进重点物流园区建设；优化城市路网结构，加快轨道交通、组团高速等重点项目建设，提升城市快速通行能力。

李亚强调，蓝天白云不是“喊”出来，而是“干”出来的。各级各部门要立足于实、致力于做，强化责任落实，严格按照“党政同责、一岗双责”要求，坚决落实好领导分包责任、行业部门监管责任、属地责任、企业主体责任，进一步完善领导分包机制、协同联动机制、奖惩激励机制，加强指导、从严督导、精准问责，确保工作真落实真见效。要强化精准防治，坚持问题导向，找准问题症结，拿出有针对性的措施，统筹用好行政、市场、法治、科技等手段，在综合施策中全面提高防治工作科学化精细化水平。要强化节点管理，一天一天地盯、一微克一微克地抠，一个百分点一个百分点地抓，挂图作战、强力攻坚，以节点管理倒逼任务落实。要强化真抓实做，持续强化落实力执行力穿透力，坚持具体抓、抓具体，坚持抓反复、反复抓，坚持攻难题、破瓶颈，真正在污染防治一线吹糠见米、拉锯见末，确保圆满完成目标任务，向党和人民交上一份优异的答卷。

会议播放了污染防治暗访专题片，要求各地各相关部门对号入座、立即整改，举一反三、标本兼治，确保问题见底清零。攻坚任务较重的新安县、涧西区、市住建局、市公安局和伊电集团作了发言。(洛报融媒记者 白云飞 李三旺)