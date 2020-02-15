开展城市清洁 扮靓洛阳城

9日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展以“助力副中心 扮靓洛阳城”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整洁的卫生环境。
9日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展以“助力副中心 扮靓洛阳城”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整洁的卫生环境。
此次行动，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等9万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4324台次，清洗主次干道350余条、背街小巷410条，对2300个小区(家属院)、36个城乡接合部、1100个村庄、35个农贸市场等进行了集中清洁，清运垃圾约2200吨。
（洛报融媒记者 王子君 通讯员 杜社强 王冠峰 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605