开展城市清洁 扮靓洛阳城

9日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展以“助力副中心 扮靓洛阳城”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整洁的卫生环境。

9日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展以“助力副中心 扮靓洛阳城”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整洁的卫生环境。

此次行动，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等9万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4324台次，清洗主次干道350余条、背街小巷410条，对2300个小区(家属院)、36个城乡接合部、1100个村庄、35个农贸市场等进行了集中清洁，清运垃圾约2200吨。

（洛报融媒记者 王子君 通讯员 杜社强 王冠峰 文/图）