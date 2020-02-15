又一项国家级赛事将在洛阳举行

刚刚经历了国庆中秋双节的红红火火，这不，“网红”洛阳又将迎来一项重磅赛事——2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛将于本月16日在我市举行，届时全国24强将分为企业组和创客组在洛一决胜负。

刚刚经历了国庆中秋双节的红红火火，这不，洛阳又将迎来一项重磅赛事——

2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛将于本月16日在我市举行，届时全国24强将分为企业组和创客组在洛一决胜负。

“创客中国”中小企业创新创业大赛自2016年开办，由工信部与财政部联合主办。大赛举办以来累计参赛并入库项目58799个，参与机构365家、专家1420人，已成为激发创新潜力、集聚创业资源、营造双创氛围的国家级“双创”赛事品牌。

今年是该项赛事的第五届，以“围绕产业链、部署创新链、配置资金链”为主旨，共举办区域赛35场、专题赛17场。截至9月初，累计报名参赛并入库项目2.2万多个，同比增长超过40%，为中小企业和创客提供了交流展示、产融对接、项目孵化的平台，在推动中小企业转型升级、促进大中小企业协同创新发展方面发挥了重要作用。

我市项目在本届大赛上表现不俗，其中，“芯片封装关键基础材料”“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”2个项目分别夺得省决赛的“企业组”“创客组”冠军，并入选全国200强，“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化项目”更是入选全国24强，为我省唯一入选项目。

本月16日，大赛总决赛将在我市举行，为期1天，当日活动共分为赛事活动、展览展示和全国200强项目投融资对接三大部分。

在赛事活动中，按照抽签顺序，全国24强项目届时将通过现场演示和答辩等方式介绍项目情况，回答评审专家组提问。11名现场评审专家按照总决赛规则现场对项目进行打分，按总得分高低产生获奖项目名单。

比赛期间还将举办专题专栏，对大赛落实习近平总书记和党中央、国务院有关促进中小企业高质量发展决策部署的工作进展进行展示，同时采用展板和实物形式，突出展示我省和全市赛事成果和优秀项目。

此外，同期举行的全国200强项目投融资对接活动，将根据我省和我市对接项目需求，在各地方推荐参加对接活动的200强项目中，遴选15至20个先进制造领域的优秀项目进行路演，并与相关投资机构、园区和基地进行洽谈对接。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 李航)