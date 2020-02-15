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“双节”期间洛阳城市区“双抢”警情零发案 今年“双抢”零发案天数已达272天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-09 19:10

　　9日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，“双节”期间，洛阳社会治安大局持续平稳。数据显示，“双节”8天假期，洛阳城市区“双抢”案件零发案，侵财类警情环比下降14.6%、同比下降15%；全市刑事类警情环比下降13.2%，治安类警情环比下降10.2%。截至目前，洛阳城市区今年“双抢”案件零发案天数已达272天。

　　“双节”期间，洛阳警方结合疫情防控常态化工作要求，按照“一个景区、一套方案预案，一个公园、一套方案预案”原则，制定、细化了工作措施，开展监督检查、强化巡逻防控、严打违法犯罪，确保安全隐患及时发现清零，既有效维护治安秩序、服务游客，又能及时处置突发事件、确保安全。

　　节前，洛阳警方围绕涉爆、涉枪、管制刀具、娱乐场所、旅馆和内部单位安全隐患开展大清查大整治专项行动，共发现各类治安隐患432处，下发各类隐患整改通知书387份，刑事拘留3人，治安拘留14人。

　　在社会治安防控方面，洛阳警方启动二级巡逻防控模式，坚持显性用警，每天投入巡逻警力1680人，出动警车320台，加强机场、车站、重点景区以及人员密集场所的巡逻盘查力度；实行武警特警联勤武装巡逻，严格落实“1、3、5”分钟快速响应处置机制，随时做好处置紧急突发案事件的准备。其间，累计出动巡逻警力13440余人次，各类巡车辆2580余台次。

　　另外，洛阳警方还强化公共安全监管，利用“手机热力图”对龙门石窟、白马寺、应天门等热点景区加强动态监控，落实安保措施，确保各大景区游览有序，治安秩序良好；强化交通安全管理，严查酒驾、超速、客车超员、无证驾驶等严重交通违法行为，共查处各类交通违法4315起，全市所辖高速、国道以及通往各大景区的主要道路畅通有序。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南 程昊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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