注意！第七次全国人口普查有这些新变化

人口普查是我国一项重大的国情国力调查，每十年进行一次，今年是第七次全国人口普查。洛报融媒记者从市统计局了解到，和过去的六次人口普查相比，第七次全国人口普查有不少新变化。

人口普查是我国一项重大的国情国力调查，每十年进行一次，今年是第七次全国人口普查。洛报融媒记者从市统计局了解到，和过去的六次人口普查相比，第七次全国人口普查有不少新变化。

市统计局相关负责人表示，第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查。通过人口普查，将全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。

该负责人介绍，与过去的六次人口普查相比，本次人口普查主要有4个新变化：

●采集方式有了新突破

本次普查将全面采用电子化方式开展普查登记，数据采集手段由以往普查的使用纸表登记，改为使用电子采集设备(平板电脑或智能手机)登记，登记后实时直接上报数据，这样可以减少中间环节，有利于提高工作效率。

●本次普查将首次采集普查对象的身份证号码

这是普查内容最核心的改变，依据公民身份证号码，将普查登记数据与部门个体数据进行比对，解决现场登记中人口的漏报问题，对于提高数据质量具有重要作用。

●增加了普查对象自主填报的登记方式

这次普查增加了普查对象通过互联网自主填报的方式，这不仅让普查员避免了“门难进、脸难看、话难问”的尴尬，也为普查对象提供了更多选择和便利。

●这次普查还加大了对行政记录和大数据的应用

这次普查还将运用部门行政记录和大数据开展比对核查，在户口整顿基础上，使用卫健、民政、教育等更多部门行政记录数据作为普查登记的参考，确保普查数据质量。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)