惊险！3岁女童商场乘扶梯右脚被“咬住”　消防队员紧急破拆救援

8日下午，3岁的女童乐乐(化名)的右脚被涧西区某商场自动扶梯“咬住”，消防队员利用破拆的方式将孩子右脚取出。

8日下午，3岁的女童乐乐(化名)的右脚被涧西区某商场自动扶梯“咬住”，消防队员利用破拆的方式将孩子右脚取出。

8日下午5点多，涧西区消防救援大队接到报警称，在涧西区景华路某商场，一名女童的右脚被自动扶梯“咬住”。消防队员王恒与队友黄隆伟等人赶到时，自动扶梯已停止运行，3岁的女童乐乐躺在奶奶怀里哭闹不停，其右脚被卡在扶梯梯级与侧壁的缝隙间，电梯维修工正在拆卸电梯。

王恒等人与电梯维修工沟通后，使用扳手等工具逐步拆卸扶梯的侧壁。约10分钟后，扶梯侧壁附近的螺丝被拆卸掉，他们又利用小型撬杠对梯级进行撑顶，接着将乐乐的右脚成功取出，脚部有些许擦伤。随后，消防队员抱着乐乐送往附近医院进行救治。

乐乐的父亲说，他们从商场二楼乘坐自动扶梯到一楼，快到一楼时乐乐的右脚被“咬住”，他立即按停扶梯，尝试将孩子的右脚取出，但没有成功，只得报警求助。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 丁松 文/图)