拾金不昧、婉拒答谢……洛阳幼儿师范学校俩学生让游客称赞

“洛阳这座城市美，人更美！”昨日，已离开洛阳的重庆游客向先生联系洛报融媒，希望通过我们向两名拾金不昧的洛阳学生致谢。

张忆慕（左）张怡雯（右）

“洛阳这座城市美，人更美！”昨日，已离开洛阳的重庆游客向先生联系洛报融媒，希望通过我们向两名拾金不昧的洛阳学生致谢。

5日晚，向先生下飞机后入住老城区一酒店，当晚他和朋友到十字街逛街。23时许，他在一家不翻汤店吃饭时发现，装口袋的钱包没了，他跟朋友来回寻找也未找到。

向先生说，钱包里面有6000多元现金、一张单位的休假条以及一张房卡，“之前丢过钱包也没找到，就没报警回到酒店。”

令人意外的是，向先生等人刚到客房，就接到酒店前台人员电话通知，有人捡到钱包送到了老城派出所监控中心。6日凌晨2时许，他赶到老城派出所，在核对身份后领回遗失的钱包，里面的6800元现金分文不少。

向先生说，他通过民警得知，捡钱包的是洛阳幼儿师范学校的学生张忆慕和张怡雯，当晚俩人在十字街交叉口处捡到钱包后，现场寻找失主无果，便报警交给民警。

老城派出所监控中心民警石瑞通过钱包内的房卡与酒店取得联系，找到了向先生。

事后，向先生曾联系两名学生，想请对方吃饭当面致谢，但被对方婉拒，“洛阳美，人更美，这一趟洛阳之旅，让我更爱洛阳这座城市和这儿的人，我以后也会向朋友推荐这座城市。”(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李保宏 文/图)