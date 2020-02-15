伊川县公安局拘留一名燃放烟花爆竹违法行为人

10月1日9时左右，伊川县公安局城关派出所接县局110指令称：在伊川县河滨街道办龙门一号附近有人违规燃放烟花爆竹。接报后，民警立即赶赴现场，发现朱某在其公司门口燃放烟花爆竹。

10月1日9时左右，伊川县公安局城关派出所接县局110指令称：在伊川县河滨街道办龙门一号附近有人违规燃放烟花爆竹。接报后，民警立即赶赴现场，发现朱某在其公司门口燃放烟花爆竹。经询问，朱某对其燃放烟花爆竹行为供认不讳，城关派出所依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条第一款第(一)项之规定，依法对朱某行政拘留3日。

在此提醒：燃放烟花爆竹属违法行为，为了自己和他人的安全，严禁燃放烟花爆竹；广大群众如发现有人燃放烟花爆竹，请立即拨打110或到当地派出所举报。请广大群众严格遵守全县禁止燃放烟花爆竹规定及相关法律法规，保护好伊川生态环境，让伊川的天更蓝、水更清、家更美！（通讯员 崔琦 石伟召）