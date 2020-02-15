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这是孙悟空的“金箍棒”？原来是中信重工造的“定海神针”！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-09 14:14

　　今天，刚上班的中信重工员工，都在朋友圈里热议着一根来自福建漳州的“超级金箍棒”。

　　这根“金箍棒”重908吨，直径7米，长达69米，相当于20多层楼高。

　　其实，在中信重工装备制造(漳州)有限公司诞生的这根“金箍棒”可是实打实的一个“定海神针”，其对于海上风电项目有着“定乾坤”的重大意义。

 

　　10月3日，中信重工为广东省重点建设项目、徐闻海上风电工程项目制造的首桩，在中信重工海上风电装备产业基地圆满交付。

　　交付用户的风电首个单桩是一个“巨无霸”钢圆筒，从外形看，酷似孙悟空的“金箍棒”。

　　那么，这个“定海神针”是干什么用的呢？

　　一座海上风力发电机通常由机舱、叶轮、塔筒、单桩组成，单桩是海上风力发电机的基础部分。基础不牢，地动山摇。说单桩是“定海神针”，一点不夸张。

　　“定海神针”是中信重工为国家电投能源科技工程有限公司EPC总承包建设的徐闻海上风电工程项目制造交付的首个海上风电单桩，也是中信重工与其战略合作的首个成果。

　　国家电投湛江徐闻海上风电场项目海上场址位于广东附近海域，总建设容量60万千瓦，安装94台单机容量6.45MW的风力发电机组。

　　今年以来，面对疫情、高温、台风等多重考验，中信重工倒排工期、挂图作战，高标准建设、高效率推进、高质量完成，最终圆满完成了首桩制作。

　　本次交付有力证明了中信重工在海上风电基础设施建设上的强大实力。(洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 黄政伟)
[ 责任编辑：崔利利]
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