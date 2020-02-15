洛阳城建项目“年底冲刺”攻坚行动的6个重点项目集中开工

今日上午，洛阳市城建项目“年底冲刺”攻坚行动的6个重点项目集中开工，拉开集中攻坚大幕。

今日上午，洛阳市城建项目“年底冲刺”攻坚行动的6个重点项目集中开工，拉开集中攻坚大幕。

这6个项目包括4条市政道路提升、1座人行天桥、1个公租房小区。

中州路下穿释源大道建设工程效果图

其中，中州路下穿释源大道建设工程，位于洛龙区白马寺镇规划释源广场段，西起规划白石路，东至规划白佃路东侧，道路等级为城市主干路，全长1.6公里，道路红线宽度65米，设计车道数为地面道路双向四车道，下穿隧道双向六车道，建成后将成为白马寺景区周边重要的交通线路。

开元大道上跨新伊大街立交工程效果图

开元大道上跨新伊大街立交工程西起长夏门街，东至现状开元大桥，全长约1.05公里，红线宽度65米至123米，道路等级为城市主干路，该工程在新伊大街东侧设置一对进出口匝道，在乐天路西侧设置一处半苜蓿叶互通立交，建成后将优化开元大道和新伊大街两条主干道的衔接，在有效分担古城快速路交通转换压力的同时，进一步密切洛龙区与伊滨区的联系。

开元大道上跨新伊大街立交工程效果图

滨河南路东延焦柳铁路至三川大道段建设工程，西起焦柳铁路，东至三川大道，全长950米，道路等级为城市主干路，设计时速为60公里。滨河南路下穿焦柳铁路工程总长约490米，包含下穿箱涵及东西侧道路工程。

芳华路衡山路至秦岭路段建设工程，西起秦岭路，东至衡山路，全长1.4公里，红线宽40米，道路等级为城市主干道。

东方光源公租房项目共建设公租房2014套，户型分别为1人户(单间)、2人户(1室1厅)、3人户(2室1厅)，配套建设机动车停车位1048个、幼儿园2个、建成后将为中低收入家庭、新就业人员和外来务工人员等住房弱势群体提供住房保障。

滨河南路花卉市场人行天桥将采用两跨钢箱梁，桥下车行道净高5米，车行道限高4.5米，跨径为50米，桥面全宽4.3米，配套建设步梯及电梯。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 张德凯 高江鹏)