国庆节与中秋节幸福撞怀，欢乐的小长假也接近尾声，奇境栾川“双节”期间旅游形势复苏强劲，话不多说，数据说话，在这次“双节期间”，栾川县共接待游客59.87万人次，同比增长31.79%！旅游综合收入4.14亿元，同比增长44.22 %！奇境栾川的文旅产业进入全面复工复产的新阶段！

国庆首日即两登央视，火爆程度非同一般！

老君山景区万枚彩色月饼拼成“我爱你中国”，获得央视新闻频道《新闻直播间》栏目关注报道，这样的用心为祖国庆生，我们从来都是诚意满满！

2020年央视中秋晚会，奇境栾川山水通过全国最权威平台向全球华人展示家乡美景，栾川是我们的，更是世界的！

文旅活动丰富多彩，全域旅游品牌效应突出！

老君山、鸡冠洞、重渡沟等地村民，将玉米、苹果等作物，拼出各种图案和造型，传递国家富强、小家兴旺的喜悦心情，成为新晋网红打卡地；竹海野生动物园熊猫馆开馆，国宝熊猫迈迈和灵岩与游客见面，深受游客喜爱；天河大峡谷景区温情服务，为多代同游的家庭，免费拍摄全家福；鸡冠洞景区连续8天为游客提供变脸喷火、吴桥杂技等精彩节目；重渡沟景区举办大型红歌会，歌唱伟大的祖国；王府竹海景区举办百人齐唱《我和我的祖国》、每天两场民间演艺活动、篝火晚会等互动节目，八天黄金周，天天有“好戏”。

栾川味道重磅推出，有美景更有美味！

历时多年打造的栾川味道系列豫西美味品牌，在国庆期间陆续亮相，在伊水湾大酒店、重渡沟景区举办“栾川味道”美食品鉴会，推出“栾川味道”特色宴席菜、农家菜系列菜品，以纯天然的食材和独特的做法，获得现场游客的一致好评。品鉴会后，栾川味道系列美食将在全县酒店、乡村旅游点进行推广，以标准化菜品、传统美食文化，打造栾川美食品牌。

让利于民，诚意满满，钜惠政策频出，深得游客好评！

国庆、中秋当天，龙峪湾、王府竹海景区用免门票形式，带游客看祖国大好河山，祝福祖国母亲生日快乐。王府竹海景区对名字里有“国庆”“建国”以及在10月1日至10月8日出生的游客及入住王府竹海木屋别墅的游客，在假期期间凭身份证免费获得景区门票一张。天河大峡谷推出“带上全家来天河大峡谷赏红叶，门票我买单”转发朋友圈免门票活动，惠及广大游客。老君山景区国庆期间推出“一元午餐”、“秋天的第一杯奶茶”温暖游客身心。龙峪湾景区连续5日为游客免费提供姜汤驱寒，获得频频点赞。

倡导文明出行从你我做起，智慧旅游管理服务全面贴心！

“双节”期间，各景区加强文明旅游宣传，游客乱扔垃圾、乱刻乱画等不文明现象明显减少。重渡沟景区发起了文明旅游的号召，游客们可以用捡来的烟头，在景区兑换精美的小礼品，让游客在游览过程中收获一份意外惊喜。龙峪湾、重渡沟景区组织职工帮助游客换轮胎、连电瓶，解决游客困难。竹海野生动物为游客免费发放雨衣。在景区人流密集的地方，游客均能做到自觉排队、间隔一米、不起哄、不插队等，秩序井然，文明出行蔚然成风。

充分发挥栾川县旅游大数据中心的指挥枢纽作用，采取大数据分析等多种新技术手段，对文化旅游市场进行动态监测，发现问题，及时处置；通过官方网站、全景栾川微信公众号、电子显示屏等平台，及时发布栾川旅游资讯和疫情防控知识，为游客提供便捷化服务。

乡村旅游持续升温，精品民宿走俏一房难求！

新南铁路小镇、庙子镇庄子村等乡村旅游点游客如织，农家宾馆入住率达到95%以上。全域乡村游，处处皆美景！

栾川县共有精品民宿88家，“双节”期间，预订率已经达到95%以上。如庙子镇的龙峪湾的静语流年民宿等，十一期间15间房天天满房；重渡沟花宿客栈，20间房十一前基本预定完毕，这些精品民宿已然成为游客休闲度假热门选择。

疫情防控从未懈怠，产业复苏与安全接待两手其抓！

坚决贯彻执行中央、省市关于安全生产、假期旅游接待会议精神，一手抓疫情防控、一手抓经济发展，制定接待方案和应急预案，统筹抓好当前安全产生、疫情防控与旅游接待工作。县四大班子领导假日期间靠前指挥，深入景区一线，实地察看景区安全生产、防疫措施落实和全县旅游接待情况，对存在的困难问题，现场办公，限期解决整改到位，真正把旅游接待和疫情防控工作抓紧抓实。

各部门联动，扎实做好假日旅游接待工作。各文旅企业坚持按照“限量、预约、错峰”的要求，严格按照疫情防控相关要求，落实实名预约购票、日接待游客量不超过最大承载量的75%的制度，引导游客间隔入园、错峰旅游，将流量管控的关口前置。同时，针对进景区游客严格执行“三必须”，必须佩戴口罩、出示健康码、测体温。为避免游客扎堆，方便其有效快速入园游览，老君山、鸡冠洞等景区还在入园醒目位置摆放行程便捷查询码。

“双节”假期有力的刺激了栾川文旅消费。“双节”期间，栾川旅游接待一直保持高位运行，老君山、鸡冠洞、重渡沟、竹海野生动物园等景区人气旺盛，老君山景区10月3日、10月4日游客接待量均达到最大承载量75%，实行暂停入园。据全省旅游接待数据统计，老君山景区营业收入位居全省旅游景区前五名。

最后，小编将强力安利一波。红叶季，奇境栾川深秋美景即将来袭，栾川“双节”时便喜降瑞雪，今年的红叶将更胜往前。小伙伴们，持续关注我们，待到漫山红叶袭来，我们依然相聚山城！

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