“洛阳元素”闪耀央视 千年古都“实力圈粉”

中央广播电视总台2020年中秋晚会在洛阳成功录制，让洛阳再次成为万众焦点。央视秋晚前的特别节目《传奇中国节》为观众呈现了诸多洛阳元素，带领大家全方位领略古都魅力。一个个经典元素再一次擦亮洛阳的城市名片，展现我市持续推进转型发展高质量发展，探索文旅融合创新发展的累累硕果。

二里头夏都遗址博物馆

中央广播电视总台2020年中秋晚会在洛阳成功录制，让洛阳再次成为万众焦点。央视秋晚前的特别节目《传奇中国节》为观众呈现了诸多洛阳元素，带领大家全方位领略古都魅力。一个个经典元素再一次擦亮洛阳的城市名片，展现我市持续推进转型发展高质量发展，探索文旅融合创新发展的累累硕果。

洛阳牡丹（资料图）

洛阳元素之牡丹

“洛阳的美，牡丹的香，华夏的文明在此绽放……”在《传奇中国节》节目中，伴随着洛阳籍歌手田华的歌声，开启了“跟着田华游洛阳”的旅程。漫步老城区东大街、西大街，随便走进一家小店，随处一眼望去，都会看到牡丹的影子。

在洛阳，牡丹不仅花开时节满城绽放，还盛开在典雅、古朴的瓷器之上，跃然于文人墨客的笔下，非遗匠人的手中，甚至融入美食、茶饮之中。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”这是宋代文学家欧阳修在《洛阳牡丹图》中的描述。如今的洛阳牡丹，从一朵“只能看”的花，到一杯“可以喝”的茶，再到一种“能美容养颜”的化妆品，牡丹产品在链条化、多样化延伸中不断推陈出新。

进入“十三五”以来，洛阳以“牡丹文化”“利民惠民”为主脉，创新举办机制、提升节会内容，彰显文化特色、落实惠民举措，把中国洛阳牡丹文化节办成弘扬河洛文化、促进文旅融合、建设美丽城市、造福广大群众的平台、纽带。

二里头夏都遗址博物馆（资料图）

洛阳元素之博物馆

节目中，田华来到二里头夏都遗址博物馆，一件件精美文物吸引了观众的眼光。漫步在洛阳的大街小巷，不经意间，您或许就会和一座博物馆相遇。洛阳正以高质量建设“东方博物馆之都”作为突破口，把博物馆优势提升为城市发展优势。“东方博物馆之都”这一城市品牌必将越擦越亮，吸引更多人为一座博物馆而来到这座城。

目前，全市已建成开放博物馆85座，形成了主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆体系，“东方博物馆之都”建设初具规模。

孟津黄河湿地（资料图）

洛阳元素之黄河湿地

节目还聚焦河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心工作人员马朝红，讲述她常年进行野外监测，与湿地鸟类过中秋的故事。

人在绿中、绿在水中、水在林中，如今这般人水和谐的湿地景象，无论在洛阳城区还是县城都随处可见。在黄河湿地国家级自然保护区洛阳段，经常传出濒危鸟类现身的好消息。黄胸鹀(wú)、大鸨、黑鹳、中华秋沙鸭等动物更是成了这里的“常客”。

我市以沿黄生态保护治理为引领，持续拓展深化“四河五渠”综合治理，大力实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，高标准创建国际湿地城市。按照规划，我市将在提升原有城市湿地的基础上，因地制宜新建9个湿地样板，到2025年城市湿地率提高至18%，建成国际湿地城市。

应天门北广场（资料图）

洛阳元素之建筑

在《传奇中国节》的洛阳分演播室，著名作家马伯庸提到改编自他的作品的影视剧《风起洛阳》。前不久，《风起洛阳》制作团队到访洛阳，马伯庸亦受邀来洛，与洛阳青年作家畅谈洛阳历史文化、城市印象及创作心得。不难想象，随着《风起洛阳》这部描写唐代故事的连续剧与观众见面，一定会吸引不少喜欢历史、文化的人来洛阳找寻“唐风古韵”。

隋唐洛阳城国家历史文化公园正加紧建设，宫城区以应天门为中心，向北实施了玄武门遗址保护展示项目，向南全面推进周边环境治理，同时，天街片区启动了天街北延三期和建春门节点项目……

未来，隋唐洛阳城国家历史文化公园将形成以宫城区和天街片区为核心的隋唐风貌核心展示区，吸引更多“粉丝”来到洛阳、爱上洛阳。

老城十字街（资料图）

洛阳元素之美食

说起洛阳的美食，不得不提老城十字街。老城十字街位于西大街和东大街的八角楼金街，自古就是商人的聚集之地。如今，这里更是洛阳小吃的汇集之地，曾入选全国十大美食街。

这里特色小吃品种丰富，不仅有洛阳水席、不翻汤、浆面条、炒凉粉、烩饼等洛阳特色美食，还有麻辣小龙虾、油炸臭豆腐、鸡翅包饭、甘梅薯条、杏仁茶等外地小吃。如今，一到晚上，这里人声鼎沸、热闹非凡，成为吃货们的天堂，也是洛阳夜经济新地标。

今年以来，我市启动实施“古都夜八点”“古都新生活”等文旅消费活动，推动“吃、住、行、游、购、娱、康、演”八大业态提质扩面，以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，文旅消费潜力得到充分释放，成为拉动全市经济发展的“新引擎”。（记者 何奕儒 李冰/文 刘冰/图）