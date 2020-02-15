洛阳城建重点项目假期持续攻坚 全力以赴赶工期

在刚刚过去的国庆中秋假期，我市地铁、王城大道快速路等城建重点项目一线数千名建设者舍小家顾大家，在确保施工安全的前提下，各重点项目均持续攻坚，全力以赴赶工期，致力于洛阳城市建设加快迈向“工笔画”。

在刚刚过去的国庆中秋假期，我市地铁、王城大道快速路等城建重点项目一线数千名建设者舍小家顾大家，在确保施工安全的前提下，各重点项目均持续攻坚，全力以赴赶工期，致力于洛阳城市建设加快迈向“工笔画”。

10月4日，在洛阳地铁2号线体育中心站，陈贵杰像往常一样，戴着安全帽，身着反光衣，有序检查接触网吊柱、电缆支架及接地扁钢吊装作业的建设质量。

陈贵杰是中铁电气化局集团洛阳地铁2号线供电项目安全质量部的一名员工。“吊车支腿下垫有枕木，吊装有专人指挥，并严格按照先试吊再起吊的原则进行吊装。”在沿线检查完毕后，陈贵杰按照既定程序，在工作群内对相关情况进行了通报。

走进地铁2号线体育中心站至开元大道站供电项目施工现场，听到的是轰轰的机械作业声，看到的是工人们热情饱满的工作状态和头顶照明灯具发出的道道白光。

中铁电气化局集团洛阳地铁2号线项目部相关负责人介绍，作为施工单位，将紧紧围绕洛阳市委、市政府加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的部署要求，在确保质量和安全的前提下，采取各项有效措施，加班加点抢工期，与时间赛跑，争取工程早日完工投用。

而在洛阳地铁1号线，假期期间已顺利完成第2期车辆联调联试。该阶段主要进行了信号系统轨旁低速动态测试和列车自动防护子系统、信号设备数据测试及信号设备功能测试，力争把1号线列车的每一项功能做到最优。

在王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速段工地，假期也是繁忙依旧。虽然在“十一”前完成该段辅道通车，有效保障了市民游客假期上下连霍高速，但主体工程仍在紧锣密鼓推进中。

“下一个目标节点是在11月底实现该段快速路高架主线通车，时间紧、任务重，必须抓紧一切时间加快施工进度。”参建单位河南省安装集团相关负责人介绍，由于项目涉及桥梁，难度系数更大，在工期十分紧张的情况下，项目部超前谋划、群策群力，制订了周密的盖梁施工方案，班子成员细化责任、倒排工期，在保证安全质量文明施工的前提下不断刷新施工进度，实现假期的坚守。

国庆中秋假期，在古城快速路东延至开拓大桥段、玻璃厂路改造提升、火炬大桥等重点工程建设一线，广大建设者在确保施工安全的同时，克服阴雨天气带来的不便，围绕项目工期既定目标，争分夺秒坚持施工。

市住建局相关负责人介绍，在抓好工程建设的同时，为确保节假日期间施工安全，该局成立了8个安全生产文明施工督导组，不间断对各施工现场的安全生产和扬尘治理工作进行督导检查，及时发现并消除施工安全隐患和扬尘污染问题。

“目前正值冲刺年度任务目标的关键时刻，任何一个岗位都不能有丝毫懈怠，大家都希望项目早日完工，市民早日享受便捷通畅的交通。”这是全体建设者的心声，更是大家对市民的节日献礼。（记者 李东慧 通讯员 焦梦湖 李培养 马毓鋆）